18.03.2020 - 09:25 |
Son dakika haberleri: Canlı Blog - Corona virüsü dünyada hayatı durdurdu!
Corona virüsü kabusu dünyanın dört bir yanına yayıldı. Ölü sayısı 8 bine yaklaşırken dünyadaki vaka sayısı ise 198 bini geçti. Kırgızistan'da ilk corona virüsü vakası tespit edilirken, ABD'de vaka sayısı 6 bin 362'ye, yaşamını yitirenlerin sayısı ise 108'e yükseldi. Libya'da ise Hafter'in sözcüsü Mismari koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı. İşte corona virüsüne dair dakika dakika gelişmeler...
09.13: Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip corona virüsü (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı. Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.
07.30: ABD'de Nevada eyaletinde, eğlence mekanları ve kumarhaneleri ile ünlü Las Vegas'ta da hayat duracak. Nevada Valisi Steve Sisolak, kumarhanelerin corona virüsü sebebiyle bir ay süreyle kapatılacağını açıkladı. Sisolak, "“Koronavirüs vatandaşlarımızın hayatını etkiliyor. İnsanlar ölüyor. Bu kararı ertelediğimiz her gün ondan fazla kişi hayatını kaybediyor ya da bunun sonucunda kaybedecek.” ifadelerini kullandı.
Tatil beldeleri doldu! Kritik uyarı geldiTürkiye’de corona virüs vakasının görülmesinin ardından okulların da tatil edilmesiyle birlikte vatandaşlar tatil beldelerine yöneldi. Ancak uzmanlar, dolaşım riskine karşı uyarılarda bulundu. Vatandaşların bulunduğu coğrafyadan ayrılmasının kötü sonuçları olabileceğini söyleyen uzman doktor Anar Sadıgov, "Vatandaşlarımızın yazlık bölgelerine gitmeleri, hastalığın ülkenin her yerine yayılmasına sebep olabilir. Açık ortamlarda virüs, kapalı ortama göre daha az yayılıyor ancak yine de tedbirli olunmalı" dedi.