Son dakika haberleri: Canlı Blog - Corona virüsü dünyada hayatı durdurdu!

09.13: Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin sözcüsü Ahmed el-Mismari, yeni tip corona virüsü (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı. Hafter milislerinin sözcüsü Mismari, geçen hafta beraberindeki heyetle Mısır'da bir dizi temaslarda bulunmuştu.

07.30: ABD'de Nevada eyaletinde, eğlence mekanları ve kumarhaneleri ile ünlü Las Vegas'ta da hayat duracak. Nevada Valisi Steve Sisolak, kumarhanelerin corona virüsü sebebiyle bir ay süreyle kapatılacağını açıkladı. Sisolak, "“Koronavirüs vatandaşlarımızın hayatını etkiliyor. İnsanlar ölüyor. Bu kararı ertelediğimiz her gün ondan fazla kişi hayatını kaybediyor ya da bunun sonucunda kaybedecek.” ifadelerini kullandı.