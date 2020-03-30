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30.03.2020 - 18:54 | | DHA

Son dakika haberleri: Corona virüste korkutan gelişme! O pazarlar yeniden açıldı

Gelen son dakika haberine göre, Çin’in Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı bildirildi.

Son dakika haberleri: Corona virüste korkutan gelişme! O pazarlar yeniden açıldı

Son dakika haberine göre, Çin’de corona virüsün yayılma oranının düşmesinin ardından ülkenin Guilin ve Dongguan şehirlerinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı belirtildi. Koronavirüsün (Covid-19) Çin’in Vuhan şehrinde bir hayvan pazarında ortaya çıktığı dünyanın gündeminde geniş yer tutmuştu.

Söz konusu pazarlarda kediler ve köpekler, paslı kafeslere sıkıştırılırken, yarasalar ve akrepler yeniden satışa sunuldu. Binlerce kişinin pazarı ziyaret ettiği bildirildi. Dongguan’da açılan hayvan pazarında ise yarasaların ve akreplerin insan tedavisinde kullanılmasına yönelik reklamı yapılan bir afiş görüldü. Hayvan pazarlarının, corona virüs öncesindeki gibi aynı şekilde faaliyete geçtiği belirtilirken, tek farkın güvenlik görevlilerinin fotoğraf çeken kişileri durdurmaya çalışması olduğu ifade edildi.

Karantina yurdunda hakaret içeren yayın yapan 3 kişi adliyedeBolu’da, karantina altında tutuldukları yurtta sosyal medyada canlı yayın yaparak, Türkiye Cumhuriyeti'ne hakaretler içeren paylaşımları nedeniyle gözaltına alınan 3 kişi, adliyeye sevk edildi.
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