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09.05.2020 - 00:21 | | AA

Son dakika haberleri: Libya'da sıcak saatler! Üst üste şok saldırılar...

Gelen son dakika haberlerine göre; Libya ordusu hava unsurları, ülkenin doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milislerin bulunduğu başkent Trablus’un güneyindeki Vatiyye Askeri Hava Üssü ve çevresindeki 5 noktaya operasyon düzenledi. Libya'da Hafter milislerinin başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti. İşte tüm detaylar...

Son dakika haberleri: Libya'da sıcak saatler! Üst üste şok saldırılar...

 Libya hükümetine bağlı Öfke Volkanı Operasyonu Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin bulunduğu Vatiyye Askeri Hava Üssü ve Babu'l Hac bölgelerine bugün düzenlenen hava operasyonlarında 10'dan fazla milisin etkisiz hale getirildiği, onlarca milisin yaralandığı belirtildi.

Silah ve mühimmat yüklü bazı askeri araçların da imha edildiği aktarılan açıklamada, hedeflerin tam isabetle başarıyla vurulduğu kaydedildi.

Libya ordusu 25 Mart'ta "Barış Fırtınası" operasyonunu başlatmış, 13 Nisan'da da Trablus'un batısındaki 7 belde ve bir şehri Hafter milislerinden geri alarak, başkentten Tunus sınırına kadarki sahil şeridinde üç bin kilometrekarelik alanı milislerden temizlemişti.

Çölün ortasında geniş ve korunaklı bir askeri alan olan Vatiyye, 7 ila 10 bin askerlik kapasitesiyle stratejik önem taşıyor.

Libya ordusu, yakın zamanda, üssü milislerden geri almak için düzenlenen operasyonlarla "paralı asker ve milislerin barınağı, sivillere yönelik hava saldırılarının kaynağı durumundaki Vatiyye Askeri Hava Üssü'nün etkisiz hale getirilmesinin amaçlandığını" kaydetmişti.

Libya'da Hafter milislerinden Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı ile çevresindeki sivil yerleşim bölgelerine roketli saldırı düzenledi.

Libya ordusunun yürüttüğü Öfke Volkanı Operasyonu Sözcüsü Mustafa el-Mecai, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'taki Mitiga Havalimanı ve yakınlarındaki Şurfet el-Mellaha mahallesini roketlerle hedef aldığını söyledi.

Mecai, yaklaşık bir saat süren roketli saldırıların sadece maddi hasara yol açtığını, herhangi bir can kaybının ise yaşanmadığını aktardı.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'in, mayıs ayının ilk haftasında Trablus'taki sivil yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla sivil yaralanmıştı.

 

HAFTER'İN TRABLUS'A DÜZENLEDİĞİ SALDIRIDA İFTAR SOFRASINDAKİ AYNI  AİLEDEN 4 KİŞİ ÖLDÜ

Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri  Halife Hafter'e bağlı milislerin  başkent Trablus'a düzenlediği roketli saldırıda  aynı aileden 4 kişi hayatını kaybetti.

Libya Sağlık Bakanlığı Basın Müsteşarı Emin el-Haşimi, resmi sosyal  medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Hafter'e bağlı milislerin Trablus'un  güneyindeki Ayn Zara bölgesine düzenlediği roketli saldırıda, iftar sofrasındaki  bir aileden 4 kişinin can verdiğini belirtti.

Haşimi, yaşamını yitiren Libyalı sivillerin isimlerinin Muhammed  et-Tavati, Abdulmunim et-Tavati, Eşref et-Tavati ve Leyla et-Tavati olduğunu  açıkladı.

Libya ordusu karşısında son dönemde üst üste kayıplar veren Hafter'e  bağlı milislerin, mayıs ayının ilk haftasında başkentin sivil yerleşim  bölgelerine   düzenlediği saldırılarda 15 sivil hayatını kaybetmiş, 30'dan fazla  sivil yaralanmıştı. Trablus'a düzenlenen saldırılarda, sadece 5-7 Mayıs  tarihlerinde 14 sivil yaşamını yitirmişti.

Bu evde eşyalar kendiliğinden tutuşuyorAnne- kızın yaşadığı evde çıkan yangınlar, gizemini koruyor. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği 3 yangınla ilgili hazırladığı raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığı, birinin nargile ateşinin korundan çıktığı, diğerinin ise biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı üzerinde durulduğu belirtildi.
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