24.05.2020 - 10:40 | | DHA
Son dakika! Hafter Bayram sabahında da saldırdı...
Libya'da Hafter milisleri, Ramazan Bayramı sabahında başkent Trablus'taki Mitiga Havalimanı'na roketli saldırı düzenledi.
Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Miti Uluslararası Havaalanı çevresindeki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Mitiga Havaalanı’nın çevresindeki yerleşim yerlerinde en az 5 Grad füzesi düştü. Yetkililer, Ramazan Bayramı sabahında Hatfer’e bağlı milisler tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.
Şehit annesinin dileğini polis evlatları yerine getirdiEskişehir’de, korona virüs (Covid-19) tedbirleri gereği, bu bayram şehit oğlunun kabrine gidemeyeceği için üzüldüğünü söyleyen 85 yaşındaki annenin sesine Eskişehir Emniyet Müdürlüğü kulak verdi. Polis ekipleri, bayram sabahı şehit annesini evinden alarak oğlunun kabrine götürdü.