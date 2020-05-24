Son dakika! Hafter Bayram sabahında da saldırdı...

Libya’nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter'e bağlı milisler, başkent Trablus’taki Miti Uluslararası Havaalanı çevresindeki sivil yerleşim yerlerini hedef almaya devam ediyor.

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Mitiga Havaalanı’nın çevresindeki yerleşim yerlerinde en az 5 Grad füzesi düştü. Yetkililer, Ramazan Bayramı sabahında Hatfer’e bağlı milisler tarafından düzenlenen saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin bilgi paylaşmadı.