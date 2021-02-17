Son dakika: Hamile eşini 300 metreden atan cani koca Hakan Aysal dünya basınında!

İngiliz Daily Mail gazetesi, "40 yaşındaki Türk koca Hakan Aysal, hayat sigortası parası talep edebilmek için iterek çldürmeden önce, hamile karısıyla uçurumun tepesinde romantik bir fotoğraf için poz verdi." ifadelerini kullandı.

Haberde Aysal'ın, Muğla'nın Kelebekler Vadisi'nde tatildeyken 32 yaşındaki eşi Semra Aysal ve doğmamış bebeğini öldürmekten tutuklandığı vurgulandı.

Mirror gazetesi ise, "Hamile karısıyla uçurumun kenarında selfie çektikten sonra onu 300 metreden aşağı itti" başlığını attı.

Korkunç cinayetin haberi, Avustralya'ya kadar uzandı. Hem Avustralya'dan hem de dünyadan haberler veren 9News, "Türk adam selfie çektikten sonra hamile karısını uçurumdan itti" başlığını attı.

Hakan Aysal'ın, polise karısının dengesini kaybettiğini ve kaydığını söylediğinde olayın kaza olarak kabuk edildiğine dikkat çeken 9News, Aysal'ın karısı için hayat sigortası yaptırdığı ortaya çıktıktan sonra Kasım ayında tutuklandığını yazdı.

Daily Mirror gazetesi, cani kocaya yönelik 'kasten cinayet' suçundan hazırlanan iddianameden bölümlere yer verdiği haberde, "Hatan Aysal'ın eşinin ölümünü önce 400 bin TL teminatlı ferdi kaza sigortası yaptırarak planladığı belirtiliyor" ifadesini kullandı.