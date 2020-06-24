Son dakika... Haşim Taçi'ye savaş suçu suçlaması

Hollanda'nın Lahey kentindeki özel savcı, Kosova lideri Haşim Taçi ve dokuz askeri insanlığa karşı savaş suçu işlemekle suçladı.

Savcılığın açtığı soruşturma dosyasına göre, Taçi ve diğer isimler 1998-1999 arasındaki bağımsızlık savaşında yaklaşık 100 cinayetin sorumlusu olarak gösterildi.

Kosova'nın eski başbakanı Ramuş Haradinaj, Lahey'deki mahkemeye ifadeye çağrılması üzerine geçen yıl istifa etmişti.

Hollanda'nın başkenti Layeh'de Kosova'daki savaş ve sonrasında yaşanan suçların yargılanması amacıyla 2016 yılında özel bir mahkeme kuruldu.

Uluslararası savcı ve yargıçların görev yaptığı mahkeme, Kosova yasalarını uyguluyor. Mahkeme, 1998-1999 yılında yaşanan savaş ve sonrasında işlenen suçları kapsıyor.

Masrafları AB tarafından karşılanan mahkeme, bir uluslararası ceza mahkemesi özelliği taşımıyor.

Kosovalı Arnavutlar, 1993'te kurdukları Kosova Kurtuluş Ordusu (UÇK) ile Belgrad yönetimine karşı ayaklanmıştı. UÇK savaşçıları, Kosova savaşından sonra ordu kadrolarına alınmıştı.

Kosova 1998'de bağımsızlığını ilan etmiş, Türkiye dahil 100'den fazla ülke Kosova'yı tanımıştı.