23.09.2020 - 10:14 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Hastaneden açıklama geldi! Navalny...
Son dakika haberine göre, Berlin'de tedavi olan Rus muhalif Navalny taburcu edildi. Hastaneden yapılan açıklamaya göre Navaly'nin tamamen iyileşmesi mümkün.
AFP'nin geçtiği son dakika haberine göre, Rus muhalif lider Aleksey Navalny, Almanya’nın başkenti Berlin’de tedavi gördüğü hastaneden taburcu edildi.
Rus muhalif siyasetçi Alexey Navalny, geçtiğimiz Ağustos ayında Sibirya’nın Omsk kentinden Moskova’ya uçuşu sırasında rahatsızlandıktan sonra tedavi için Almanya’ya gönderilmişti.
Navalny, geçtiğimiz ay rahatsızlandığı sırada üzerinde bulunan kıyafetlerini Rusya’dan kendisine teslim etmesini isteyerek Moskova’yı önemli bir kanıtı saklamakla suçlamıştı. Navalny yaptığı açıklama, "Almanya’ya götürülmeme izin çıkmadan önce tüm giysilerimi çıkarıp beni tamamen çıplak yolladılar" ifadelerini kullanmıştı.
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