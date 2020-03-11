11.03.2020 - 14:06 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Havada kıyamet koptu! Alaska'da karşılaştılar
Alaska kıyılarına kadar gelen iki Rus jeti radarda görününce bir ABD ve bir Kanada savaş uçağı anında havalandı. Dünyanın konuştuğu fotoğrafları, Amerikan hava kuvvetleri paylaştı.
Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarında çekilmiş bir fotoğrafı dün akşam saatlerinde paylaştı.
İki Rus jetinin Alaska kıyılarına kadar geldiğini bildiren NORAD, Amerikan F-22 ve Kanada CF-18 savaş uçaklarının söz konusu jetleri engellediğini açıkladı.
Beaufort Denizi üzerinde uçan Rus jetlerinden birinin Tu-142 olduğu tespit edildi.
Açıklamada Rus savaş uçaklarının uluslararası hava sahasını terk etmeden dört saat uçtuğu, buna rağmen Alaska kıyılarına yaklaşık 80 kilometre yaklaşınca engellendikleri belirtildi.
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