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11.03.2020 - 14:06 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Havada kıyamet koptu! Alaska'da karşılaştılar

Alaska kıyılarına kadar gelen iki Rus jeti radarda görününce bir ABD ve bir Kanada savaş uçağı anında havalandı. Dünyanın konuştuğu fotoğrafları, Amerikan hava kuvvetleri paylaştı.

Son dakika... Havada kıyamet koptu! Alaska'da karşılaştılar

Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarında çekilmiş bir fotoğrafı dün akşam saatlerinde paylaştı.

İki Rus jetinin Alaska kıyılarına kadar geldiğini bildiren NORAD, Amerikan F-22 ve Kanada CF-18 savaş uçaklarının söz konusu jetleri engellediğini açıkladı.

Son dakika... Havada kıyamet koptu Alaskada karşılaştılar


Beaufort Denizi üzerinde uçan Rus jetlerinden birinin Tu-142 olduğu tespit edildi.
Son dakika... Havada kıyamet koptu Alaskada karşılaştılar


Açıklamada Rus savaş uçaklarının uluslararası hava sahasını terk etmeden dört saat uçtuğu, buna rağmen Alaska kıyılarına yaklaşık 80 kilometre yaklaşınca engellendikleri belirtildi.

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