Son dakika... Havada kıyamet koptu! Alaska'da karşılaştılar

Kuzey Amerika Hava Sahası Savunma Komutanlığı (NORAD), Alaska kıyılarında çekilmiş bir fotoğrafı dün akşam saatlerinde paylaştı.

İki Rus jetinin Alaska kıyılarına kadar geldiğini bildiren NORAD, Amerikan F-22 ve Kanada CF-18 savaş uçaklarının söz konusu jetleri engellediğini açıkladı.





Beaufort Denizi üzerinde uçan Rus jetlerinden birinin Tu-142 olduğu tespit edildi.





Açıklamada Rus savaş uçaklarının uluslararası hava sahasını terk etmeden dört saat uçtuğu, buna rağmen Alaska kıyılarına yaklaşık 80 kilometre yaklaşınca engellendikleri belirtildi.