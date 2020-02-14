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14.02.2020 - 15:02 | | milliyet.com.tr

Son dakika haberleri | İdlib-Halep arasında bir rejim helikopteri daha düşürüldü

Suriye'nin kuzeybatısında uçan helikopterin vurulduğu bildiriliyor. Helikopterin düştüğü nokta, Halep kırsalının batısı.

Son dakika haberleri | İdlib-Halep arasında bir rejim helikopteri daha düşürüldü

Suriye'de Şam rejiminin Türk ordusunu hedef alan saldırılar düzenlediği İdlib'de, bugün bir helikopter daha düşürüldü.

Askeri muhaliflerin Halep'in batısında uçan rejim helikopterini düşürdüğü bildiriliyor. İdlib-Halep arasındaki helikopterin vurulmasıyla, Şam rejimi bir haftada ikinci şoku yaşadı.

Muhalifler, hafta başında da Nayrab yakınlarında bir rejim helikopterini vurmuştu.

Anadolu Ajansı, batı Halep kırsalında şiddetlenen çatışmalar devam ederken helikopterin Halep kent merkezi yakınlarından havalandığını bildiriyor.

Muhaliflerin cephe hatlarına yönelen helikopter, Kuptan el-Cebel mevkinde açılan ateşte isabet aldı.

Muhaliflerin sosyal medya hesaplarından helikopterin dumanlar çıkararak düştüğünü gösteren videolar paylaşıldı. Diğer videolarda ise, yanan helikopter enkazı görülüyor.

Muhaliflere ait uçak gözlemevine göre, rejimin Hama askeri havaalanından kalkan bir savaş uçağı, kulenin helikopterin düşürülmesiyle ilgili uyarısı üzerine piste geri döndü.

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