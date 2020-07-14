Son dakika... İdlib'de Türk-Rus devriye konvoyuna bombalı saldırı

Türkiye ve Rusya'nın Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de devam eden devriyelerine bombalı saldırı düzenlendi.

Rusya, saldırıda üç askerinin yaralandığını duyurdu. Yerel kaynaklar, yaralı Rus askerlerinin durumunun ağır olduğunu bildiriyor.

İlk bilgilere göre, M-4 otoyolunda gerçekleşen saldırıda Türk konvoyundan yaralanan yok, maddi hasar var.

İdlib'de silahların susmasını sağlayan anlaşmanın ardından Türkiye ve Rusya orduları birlikte devriye gezmeye başlamıştı. Geçen ay da yine aynı güzergah üzerinde bombalı saldırı düzenlenmişti.