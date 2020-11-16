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16.11.2020 - 00:42 | | milliyet.com.tr/AA

Son dakika... İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendisini karantinaya aldı!

Gelen son dakika haberine göre; İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği için kendisini karantinaya aldığı bildirildi.

Son dakika... İngiltere Başbakanı Boris Johnson kendisini karantinaya aldı!

Başbakanlık Ofisi 10 Numara'dan yapılan açıklamada, Johnson'ın, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) Test ve Takip Sistemi'nde kayıtlı, Kovid-19 testi pozitif çıkan birisiyle temas ettiği ve bu nedenle kendisini izole etmesi konusunda bilgilendirildiği belirtildi.

Boris Johnson'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve herhangi bir Kovid-19 belirtisi taşımadığı bilgisi de paylaşıldı.

Açıklamada, Johnson'ın kendisini karantinaya aldığı ve çalışmalarına Başbakanlık Ofisinden devam edeceği kaydedildi.

İngiltere'deki kurallara göre, daha önce Kovid-19 tedavisi görenler karantina uygulamasından muaf tutulmuyor. Test ve Takip Sistemi'nin haber vermesi üzerine kişilerin testleri negatif çıksa bile en az 2 hafta süreyle karantinaya girmeleri gerekiyor.

27 Mart'ta Başbakan Johnson'ın Kovid-19 testi pozitif çıkmış, 5 Nisan'da hastaneye kaldırılmıştı. Oksijen desteği verilen Johnson, durumunun kötüleşmesi üzerine yoğun bakıma alınmıştı. İngiliz Başbakan, 12 Nisan'da taburcu edilmiş ve yaklaşık 2 hafta sonra da görevine dönmüştü.

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