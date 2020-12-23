Son dakika: İngiltere'de koronavirüsün bir mutasyonu daha bulundu

İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock, düzenlediği basın toplantısında, "Bu yeni tür, oldukça endişe verici. Çünkü daha da bulaşıcı ve İngiltere'de keşfedilen yeni türden daha fazla mutasyona uğramış gibi görünüyor." dedi.

Vakaların Güney Afrika'dan gelen 2 kişide tespit edildiğini söyleyen Hancock, bu kişilerin karantinaya alındığını ve Güney Afrika ile seyahate kısıtlamalar getirildiğini açıkladı.

Hancock, son 2 haftada Güney Afrika'da bulunan veya bu ülkeden gelen biriyle yakın teması olan herkesin "derhal kendilerini izole etmesi gerektiğini" vurguladı.

BU TÜRÜN ADI "501.V2"

"501.V2" olarak adlandırılan ve Güney Afrika'da görülen bu tür, Güney Afrika'daki yeni vakaların yaklaşık yüzde 80 ila 90'ını oluşturuyor.

Geçen hafta da İngiltere Başbakanı Boris Johnson, ülkede yüzde 70 daha hızlı yayılan bir Kovid-19 türü bulduklarını açıklamıştı.

Bunun üzerine 50'den fazla ülke, İngiltere ile seyahate kısıtlama getirmişti.

Türkiye, 20 Aralık'ta İngiltere'nin yanı sıra Güney Afrika'dan uçuşlara da geçici durdurma kararı almıştı.

İSRAİL'DE KORONAVİRÜSÜN DAHA BULAŞICI YENİ TÜRÜ SAPTANDI

İsrail'de yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) İngiltere'de ortaya çıkan daha bulaşıcı türü tespit edildi. Ülkede 3'ü İngiltere'den dönen olmak üzere 4 kişide Kovid-19'un yeni bulaşıcı türüne rastlandığı duyuruldu

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 4 kişide İngiltere'de tespit edilen Kovid-19'un yeni bulaşıcı türüne rastlandığı belirtildi.

Söz konusu kişilerden 3'nün kısa süre önce İngiltere'den döndüğü, diğerinin ise ülke dışına çıkmadığı ifade edildi.

İngiltere'nin güneydoğusunda Kovid-19'un daha hızlı yayılan yeni türü keşfedilmişti.

Bunun üzerine İsrail, 20 Aralık'ta İngiltere, Danimarka ve Güney Afrika'dan gelecek yabancıların ülkeye alınmayacağını, söz konusu ülkelerden dönen İsraillilere ise belirlenen otellerde 10 ila 14 gün karantinada kalmalarının zorunlu hale getirildiğini duyurmuştu.

Tel Aviv yönetimi pazartesi günü de çalışma vizesi olan yabancılar ve aileleri hariç tüm yabancıların en az 10 gün boyunca İsrail'e girişine yasak getirmişti.

Ayrıca yurt dışından dönen tüm İsrailliler, bugün 22.00'den itibaren evleri yerine belirlenen otellerde karantinada tutulacak.