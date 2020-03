Son dakika... Kraliyet tepetaklak! Corona virüse yakalandı

Dünyanın modern çağda yaşadığı en büyük kaosa yol açan corona virüs salgını şimdiye kadar 194 ülke ve bölgeye yayıldı, bu hafta günlük vakalar 30 binin üzerine çıktı. İki gün içinde yeryüzünde corona virüs bulaşanların sayısının yarım milyonu geçmesi bekleniyor. Can kayıpları ise bugün 20 bini aşabilir.

14.40 : Rusya lideri Vladimir Putin, ordunun yapacağı tüm tatbikatları salgın nedeniyle iptal etti. Putin, dün Moskova yakınlarında corona virüs hastalarının tedavi gördüğü bir hastaneyi ziyaret etmişti.

14.05 : Hollanda'daki ilk teyit edilmiş corona hastası olan 56 yaşındaki bir kişinin tedavi sonrası iyileşerek, yeniden çalışmaya başladığı açıklandı.

Hollanda’da salgının en yoğun olduğu Noord Brabant bölgesindeki Tilburg kentinin Belediye Başkanı Theo Weterings, Loon op Zand ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki erkek hastanın artık iyi olduğunu söyledi. Weterings’e göre, hastanedeki tedavisi tamamlanan erkek hasta yeniden işine döndü.

Weterings, Hollandalı hastanın corona virüs bulaşan eşi ile 23 yaşındaki kızının da durumlarının iyi olduğu bilgisini verdi.

İtalya’nın Lombardiya bölgesinde tatil yaptıktan sonra, Tilburg kentindeki karnaval kutlamalarına katılan 56 yaşındaki erkek hastaya, 27 Şubat’ta corona virüs teşhisi konmuştu.

Corona virüs enfeksiyonlarının artışı yavaşlıyor

Bu arada Hollanda Ulusal Halk Sağlığı ve Çevre Enstitüsü (RIVM), hükümet tarafından alınan önlemler sayesinde, salgının azalma eğilimine girdiğini açıkladı. RIVM Bulaşıcı Hastalık Kontrol Merkezi (CIB) Müdürü Jaap van Dissel, mecliste milletvekillerine verdiği brifingde, "En azından olumlu bir eğilim var" dedi.

Van Dissel'e göre, alınan önlemler sayesinde, bir korona hastasının, virüsü daha önce olduğu gibi artık en az iki ya da fazla kişiye bulaştırması önlendi. Hollandalı yetkili, "Salgının büyümesinin durması muhtemel ama eğer yeniden sahillere hücum eder, birbirimizden uzak durmazsak, rakamlar yeniden artar" diye konuştu.

İSPANYA CAN KAYBINDA ÇİN'İ GEÇTİ

13.40 : İspanya'da corona virüsten ölümler her geçen gün artıyor, bugün sayı yeni bir rekor kırdı ve 738 oldu. Toplam 3 bin 434 insanını yitiren İspanya, can kaybında Çin'i geride bıraktı ve dünyada ikinci sıraya çıktı. İspanya'da vakalar da yaklaşık 8 bin artışla 47 bin 610 oldu.





13.30 : İngiliz Kraliyet Ailesi'ne corona virüs bulaştı.

Reuters haber ajansının 'acil' koduyla duyurduğu habere göre, İngiliz Kraliyet Ailesi üyesi Galler Prensi Charles'ta corona virüsü tespit edildi.

Britanya tahtının veliahtı 71 yaşındaki prensin hastalığı orta şiddette geçirdiği ve sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı.

Bir Kraliyet Sözcüsü Prens'in eşi Cornwall Düşesi Camilla Parker Bowles'ın da test edildiğini ve pozitif çıkmadığını belirtti.

Prensin, eşiyle birlikte İskoçya'daki evlerinde kendilerini karantina altında tuttukları kaydedildi.

Kraliçe Elizabeth'in Prens'le son olarak 12 Mart tarihinde görüştüğü bildiriliyor. Prens Charles'ın enfeksiyon kapması ise, sonraki günlerde oldu.

12.40 : İran'da can kaybı 2 bin 77'ye çıktı, son 24 saatte 143 kişinin öldüğü açıklandı. Bugün ikinci bir salgın uyarısı yapan İran, Nevruz Bayramı'ndan dönenlerin yeni bir felakete yol açmaması için şehirlerden çıkışları ve seyahatleri yasakladı.

12.15 : Japonya kıyılarına corona virüs taşıyan lüks yolcu gemisi Diamond Princess, Yokohama limanından ayrılıyor.

Şubat başlarında 3 bin 711 yolcu ve mürettebatıyla Japonya'ya ulaşan gemide, 700 aşkın corona virüs vakası ortaya çıkmıştı. Diamond Princess'ta en az 20 can kaybı gerçekleşti.

NATO'DAN YARDIM İSTEDİLER

12.10 : El Pais: İspanya, bir günde corona virüsten 514 kişinin hayatını kaybetmesi ve vaka sayısının 40 bine çıkmasının ardından NATO'dan tıbbi malzeme yardımı talep etti.

İspanyol hükümeti, onbinlerce ameliyat maskesi, eldiven, tek kullanımlık ameliyat önlüğü, solunum cihazları, termometre ve diğer tıbbi malzeme istedi.

El Pais gazetesi ayrıca listede yarım milyon adet test kitinin de bulunduğunu yazdı.

Sağlık Bakanı Salvador Illa gazetecilere yaptığı açıklamada "Bu çok zor bir hafta çünkü virüsün üstesinden gelmenin ilk aşamalarındayız, salgının zirve yaptığı noktaya yaklaştığımız aşamadayız" dedi.

İspanya, İtalya'nın ardından Avrupa'da virüsten en kötü etkilenen ülke.





11.45 : Rusya'da bir günde 163 vakanın belirlenmesiyle salgının başlangıcından bu yana en büyük artış gerçekleşti. Ülkede halihazırda 658 Covid-19 hastası var.

İTALYA'DA DEZENFEKTAN ZEHİRLENMELERİ ARTTI

11.30 : İtalya’da corona virüsten korunmak amacıyla başvurulan dezenfektanların hatalı kullanımı sonucu zehirlenme vakaları arttı.

Milano’daki Niguarda Hastanesi Zehir Kontrol Merkezi, krizin başlamasından bu yana dezenfektanlardan kaynaklanan akut zehirlenme vakalarının yüzde 65 yükseldiğini belirtti. 5 yaş altındaki çocuklarda ise vaka sayısının yüzde 135 arttığı açıklandı.

Niguarda Hastanesi Zehir Kontrol Merkezi Müdürü Franca Davanzo, özellikle internette buldukları formüllerle evde dezenfektan üretmeye çalışanların zehirlenme şikayetiyle kendilerine başvurduğunu söyledi.

Davanzo’nun açıklamasına göre, maskeleri temizlemek isterken aşırı miktarda kimyasal malzeme kullananlar da maskeyi taktıklarında bu kimyasalları soldukları için rahatsızlanabiliyor.

Davanzo, dezenfektan şişelerinin çocuklardan uzak tutulması uyarısı da yaptı.

11.00 : Tayland, ülkede yaşayan yaklaşık 60 bin sığınmacı işçinin karantinaya alınacağını duyurdu. Kara sınırlarını kapatan Güney Asya ülkesi, vatandaşlarından evlerinde kalmalarını istiyor.

10.35 : İngiltere'de 158 bini aşkın gönüllü, corona virüse karşı verilen savaşta sağlık çalışanlarına yardım ediyor. Yerel medya, saatler içinde çeyrek milyon insanın gönüllü olmak için başvurduğunu bildiriyor.

10.30 : ABD'nin kendilerinden yardım istediğini bildiren Güney Kore, bugün de dünyanın bir numaralı ekonomik gücüne test kiti gönderdiğini duyurdu.

Başkan Moon Jae-in, Donald Trump'tan gelen acil talep üzerine kitlerin ve diğer karantina ürünlerinin yollandığı bilgisini verdi.

Güney Kore lideri, hükümetinin dünyanın her yerine test kiti ihraç etmeye hazır olduğunu da söyledi.





TARİHİN EN BÜYÜK YASAĞI

10.20 : Dünya, tarihin en büyük sokağa çıkma yasağını soluğunu tutarak izliyor. Yaklaşık 1.4 milyar insanın yaşadığı Hindistan'da, 21 gün boyunca sokağa çıkmak yasaklandı.

Dünya nüfusunun yaklaşık beşte birine sahip Hindistan'ın Başbakanı Narendra Modi, üç haftalık yasağa uyulmaması halinde ülkenin 21 yıl geriye gideceği uyarısında bulundu.

Vakaların 562'ye ulaştığı Hindistan'da şimdiye kadar 10 hasta hayatını kaybetti.





09.35 : Bangladeş'te yeni tip corona virüsün önüne geçmek için toplu ulaşım 4 Nisan'a kadar yasaklandı.

05.35 : Yeni alınan tedbirleri açıklayan Avustralya Başbakanı Scott Morrison, "Bu kolay alınmış bir karar değil" dedi.

Ülkede yaşayan herkesten evlerinde kalmasını isteyen Morrison, güzellik salonları, masaj salonları, eğlence yerleri, oyun merkezleri, yüzme havuzları, kütüphaneler, müzeler, ibadet yerleri, kapalı ve açık pazarlar gibi insanların bir arada bulunacağı çok sayıda işletmenin kapatılacağını söyledi. Ülkede berberler ve kuaförler şimdilik açık.

Avustralya'da düğünlerde yalnızca gelin-damat, şahitler ve nikah memuru, yani beş kişi bulunabilecek. Cenazelere ise 10 insanın katılmasına izin verilecek.

Sekiz can kaybının kayıtlara geçtiği Avustralya'daki vakalar 2 bin 317'ye ulaştı.





YENİ ZELANDA DA KATILDI

04.20 : Güney Kore'de 100 yeni corona virüs vakası daha tespit edildi. Her gün ortalama 20 bin test yaparak salgını neredeyse durduran Seul yönetimi, ülkede 9 bin 137 hastanın olduğunu bildiriyor.

04.05 : Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, olağanüstü hal ilan edildiğini açıkladı. Ardern'in verdiği bilgiye göre, Pasifik Okyanusu'ndaki adalar ülkesinde gece yarısından itibaren sokağa çıkmak yasaklandı.

Vakaların 205'e ulaştığı ülkede yurt dışından gelen Yeni Zelandalılar teste tabi tutulacak.



02.55 : Bir günde 98 vakanın kayıtlara geçtiği Panama'da Başkan Laurentino Cortizo sokağa çıkma yasağının gerektiğinde tüm güne yayılmasına karar verdi. Orta Amerika ülkesinde 443 Covid-19 hastası var.

GÖZLER NEW YORK'TA

01.00 : Hafta sonundan bu yana her gün neredeyse 10 bin kişiye corona virüs bulaştığının ortaya çıktığı ABD'de, New York'ta her 1000 insandan birinin Covid-19 olduğu bildiriliyor.

Beyaz Saray'da gazetecilerin karşısına bir kez daha çıkan Başkan Donald Trump, New York için yüksek risk bölgesi tanımını yaptı.





Trump'ın birlikte basın toplantısı düzenlediği ABD Ulusal Sağlık Enstitüsü Direktörü Anthony Fauci, "Anlaşılır bir şekilde insanlar New York’tan çıkmak istiyorlar. İstatistikler rahatsız edici. Her bin kişiden biri virüse yakalanmış. Bu diğer bölgelerdeki sayının 8-10 katı" dedi.

Başkan Yardımcısı Mike Pence ise, "Ülkedeki yeni vakaların yüzde 60'ı New York’ta. Orası yüksek riskli bölge. New York’ta bulunduysanız mutlaka düzenli olarak ateşinizi ölçün, semptomlarınızı izleyin ve dışarı çıkmayın" açıklamasını yaptı.

ABD'de son birkaç gündeki hızlı tırmanışla vakalar 54 bin 916'ya, can kaybı da 784'e çıkmış durumda. ABD'nin bu hafta içinde vaka sayısında Çin'i geçmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Öte yandan, ABD'de bir Türk corona virüs nedeniyle hayatını kaybetti. B.G. adlı 44 yaşındaki kadın, Pennsylvania’nın Allentown kasabasında yaşıyordu. İki hafta önce pozitif test sonucu alan kadın, hastaneye kaldırılmıştı.

Türklerin en yoğun yaşadığı New Jersey'nin Paterson kasabasında da iki Türk hastanede tedavi altında.





00.15 : Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde acil durum ilan edildi, 45 vakanın tümünün görüldüğü başkent Kinşasa karantinaya alındı.

00.00 : İç savaş ülkesi Libya'da ilk corona virüs vakasının görüldüğü bildiriliyor.