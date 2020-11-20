Son dakika... Irak Sağlık Bakanlığından ikinci dalga uyarısı

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, kış mevsiminin gelmesiyle Kovid-19 salgınında yeni bir dalgayla karşı karşıya kalınacağı belirtildi.

Bakanlığa ait sağlık denetim ekiplerinin incelemeleri sonucu ülkenin hemen her yerinde ihmal tespit edildiği bilgisi verilen açıklamada, vatandaşların da salgına karşı gerekli tedbirleri almadıklarına işaret edildi.

Açıklamada, herkesin maske takma, sosyal mesafe ve hijyen gibi başlıca tedbirlere uymasının önemi vurgulandı.