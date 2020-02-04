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04.02.2020 - 18:19 |

Son dakika... İran bombayı patlattı! Kasım Süleymani Suudi Arabistan'a...

Tahran yönetimi, ABD'nin Bağdat'ta öldürdüğü komutanın Ortadoğu'daki ezeli düşmanlarına uzlaşma mesajı götürürken füzeye hedef olduğunu duyurdu.

Son dakika... İran bombayı patlattı! Kasım Süleymani Suudi Arabistan'a...

 

İran'ın Irak Büyükelçisi Iraj Macedi, Tahran yönetiminin Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri'yle arasındaik sorunları mümkün olan en kısa sürede çözmek istediğini söyledi.

Irak'ın resmi haber ajansına röportaj veren Macedi'nin açıklamalarında en dikkat çekici nokta, ABD tarafından 3 Ocak'ta öldürülen Ortadoğu'nun en korkulan ismi Kasım Süleymani'yle ilgiliydi.

Büyükelçi, İran'ın en önemli komutanının Suudi Arabistan'a uzlaşma mesajı götürürken saldırıya hedef olduğunu belirtti.

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