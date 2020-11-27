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27.11.2020 - 18:53 | | AA

Son dakika... İran: Fahrizade'ye yönelik saldırıda İsrail'in rolü olabilir!

İran Dışişleri Bakanı Zarif, nükleer fizikçi Fahrizade'nin hayatını kaybettiği Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısının arkasında İsrail'in olabileceğini iddia etti.

Son dakika... İran: Fahrizade'ye yönelik saldırıda İsrail'in rolü olabilir!

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade'nin Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda ağır yaralandığı bildirildi. 

İran devlet televizyonu, İranlı nükleer fizikçi Fahrizade'nin öğleden sonra Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısında ağır yaralanarak hastaneye kaldırıldığını duyurdu. 

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

'İSRAİL YAPTI'

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde terör saldırısı sonucunda hayatını kaybeden nükleer fizikçi Fahrizade'ye yönelik suikasta ilişkin Twitter hesabından açıklama yaptı. 

İranlı üst düzey bir bilim insanının teröristler tarafından hedef alındığını ifade eden Zarif, "Bu alçaklık, İsrail'in rolüne dair ciddi belirtilerle birlikte faillerin umutsuz savaş kışkırtıcılığını gösteriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Zarif, "İran, uluslararası topluma, özellikle de Avrupa Birliği'ne utanç verici çifte standartlarına son verme ve bu devlet terörünü kınama çağrısında bulunuyor." ifadelerini kullandı. 

İran'ın nükleer programının kilit isimlerinden bilim insanı Muhsin Fahrizade, Tahran eyaletine bağlı Abserd ilçesinde düzenlenen terör saldırısı sonucunda hayatını kaybetmişti. 

İran nükleer programının mimarı olarak tanınan Muhsin Fahrizade'nin adı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Mayıs 2018'de İran nükleer programı hakkında yaptığı sunumda özellikle belirtilmişti.

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