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26.06.2020 - 13:31 | | DHA

Son dakika... İran'da coronavirüs nedeniyle 24 saatte 109 kişi öldü!

Gelen bir son dakika haberine göre, İran'da yeni tip coronavirüs (Kovid-19) nedeniyle  hayatını kaybedenlerin sayısı 109 artarak 10 bin 239'a yükseldi.

Son dakika... İran'da coronavirüs nedeniyle 24 saatte 109 kişi öldü!

İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Sima Sadat Lari,  Kovid-19 salgınında  son 24 saatte ülke genelinde 109 kişinin yaşamını yitirdiğini, 2 bin 628 yeni  vaka tespit edildiğini açıkladı.

Lari, böylece Kovid-19 kaynaklı toplam can kaybının 10 bin 239'a, vaka  sayısının da 217 bin 724'e çıktığını aktardı.

Hastalardan 2 bin 914'ünün durumunun ağır olduğunu ifade eden Lari,  tedavileri tamamlanan 177 bin 752 kişinin ise taburcu edildiğini belirtti.

Sözcü Lari, ülkede şu ana kadar yapılan toplam test sayısının da 1  milyon 557 bin 872 olduğu bilgisini paylaştı.

Kirmanşah, Kürdistan, Huzistan, Hürmüzgan, Batı Azerbaycan ve Buşehr  eyaletlerinin "kırmızı bölge" olarak belirlendiğini kaydeden Sağlık Bakanlığı  Sözcüsü, Doğu Azerbaycan, Rezevi Horasanı ve Elburz eyaletlerinde de hastanede  tedaviye alınan hasta sayısının arttığını sözlerine ekledi.

 

 

 

 

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