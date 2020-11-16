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KoronavirÃ¼sle Ulusal MÃ¼cadele Kurulu SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ali RÄ±za Reisi, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, baÅŸkent Tahran dahil yaklaÅŸÄ±k 150 bÃ¼yÃ¼k ÅŸehir ve ilÃ§ede 2 hafta boyunca Kovid-19 kÄ±sÄ±tlamalarÄ±nÄ±n uygulanacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.Â

Reisi, bu sÃ¼rede ÅŸehirler arasÄ± seyahate izin verilmeyeceÄŸini, ayrÄ±ca ÅŸehir iÃ§inde de akÅŸam 21.00'den sabah 04.00'e kadar ÅŸahsi araÃ§ kullanÄ±mÄ±nÄ±n yasak olacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.Â

Ä°ranlÄ± yetkili, kÄ±rmÄ±zÄ± bÃ¶lge durumundaki ÅŸehirlere seyahat yapÄ±lmasÄ± halinde 1 milyon tÃ¼men (300 TL), turuncu bÃ¶lgelere giriÅŸte de 5 bin tÃ¼men (150 TL) para cezasÄ± kesileceÄŸini aktardÄ±.Â

Ä°ran SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, Ã¼lkede bugÃ¼n itibarÄ±yla Kovid-19 kaynaklÄ± can kaybÄ±nÄ±n 41 bin 979'a, vaka sayÄ±sÄ±nÄ±n da 775 bin 121'e ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

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