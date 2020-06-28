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28.06.2020 - 11:06 | | DHA

Son dakika... İran’da maske zorunluluğu getirildi

Son dakika haberine göre, corona virüsün (Covid–19) en çok etkili olduğu ülkelerden biri olan İran’da, salgınla mücadele kapsamında maske zorunluluğu getirildi. Vaka sayılarının yüksek olduğu bölgelerde ise kısıtlamaların yeniden uygulanmasına karar verildi.

Son dakika... İran’da maske zorunluluğu getirildi

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani başkanlığında bugün toplanan Koronavirüs ile Ulusal Mücadele Kurulu'nda salgınla etkin mücadele için yeni kararlar alındı. Cumhurbaşkanı Ruhani’nin duyurduğu yeni kararlarla birlikte, Sağlık Bakanlığı’nın belirteceği kalabalık ve kapalı alanlar ile salgının etkisinin yoğun olduğu şehirlerde maske kullanımı zorunlu hale getirildi. 5 Temmuzdan itibaren iki hafta boyunca geçerli olacak kısıtlama gerek görüldüğünde uzatılabilecek.

KISITLAMALAR YENİDEN GETİRİLİYOR

Ülkede ayrıca vaka sayılarının yüksek olduğu illerde, yerel yetkililerin talep etmesi halinde yeni kısıtlamalar getirilebilecek. Bir hafta boyunca geçerli olacak kısıtlamalar gerek görüldüğünde uzatılabilecek. Bu konuda yerel yetkililer Sağlık Bakanlığı ve İçişleri Bakanlığı ile koordineli çalışacak.

 

Küçükçekmece Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurduKÜÇÜKÇEKMECE Gölü'nde binlerce balık kıyıya vurdu, ölü balıklar göl kıyısını kapladı. Balıkçılıkla uğraşan bir çevre sakini "Küçükçekmece Gölümüz ölüyor. Oksijenimiz bitiyor. Gerekiyorsa denizden boruyla su pompalasınlar. Tek bir boru döşensin su pompalansın bu göl oksijenle dolsun, balıklar ölmesin" dedi.
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