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13.07.2020 - 16:01 | | AA

Son dakika! İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum

Gelen son dakika haberine göre; İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Abbas Musevi, Ayasofya'nın ibadete açılması kararından mutluluk duyduklarını söyledi.

Son dakika! İran'dan Ayasofya'nın ibadete açılması hakkında ilk yorum

Musevi, Ayasofya'nın cami olarak ibadete açılması kararıyla ilgili AA muhabirine açıklama yaptı.

Sözcü Musevi, "Türkiye halkı ve Müslümanların memnuniyetle karşıladığı Ayasofya'nın ibadete açılması kararından biz de mutluluk duyduk." ifadelerini kullandı.

Bu karara yönelik bazı ülkelerden gelen tepkilere ilişkin ise Musevi, "Ayasofya'nın durumuyla ilgili karar Türkiye'nin iç meselesidir. Bu, Türkiye'nin ulusal egemenliği çerçevesinde değerlendirilecek bir konudur." değerlendirmesinde bulundu.

TARİHİ KARAR

Danıştay 10. Dairesi, Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Danıştay'ın gerekçesinde, Ayasofya'nın Fatih Sultan Mehmet Han Vakfı mülkiyetinde olduğu, cami olarak toplumun hizmetine sunulduğu belirtildi. Danıştay'ın gerekçesinde Ayasofya'nın tapu belgesinde cami vasfı ile tescilli olduğu, bunun değiştirilemeyeceği kaydedildi. Gerekçede, "Vakıf senedindeki cami vasfı dışında kullanımının ve başka bir amaca özgülenmesinin hukuken mümkün olmadığı sonucuna varılmıştır" denildi.Bu kararın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığı'na devredilerek ibadete açılmasına yönelik Cumhurbaşkanlığı kararını imzaladı

İLK NAMAZ 24 TEMMUZ'DA KILINACAK

Kararın Resmi Gazete'de de yayımlanmasının ardından Ayasofya resmen ibadete açıldı. İbadete açılan Ayasofya Camii'nde ilk namaz 24 Temmuz Cuma günü kılınacak.

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