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17.11.2020 - 21:47 | | AA

Son dakika... İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve kesin olmayan sonuçlara göre ABD'de 3 Kasım'da yapılan başkanlık seçimini kazan Joe Biden telefonda görüştü.

Son dakika... İsrail Başbakanı Netanyahu, Biden ile telefonda görüştü

 

İsrail Başbakanlık Basın Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu ile resmî olmayan sonuçlara göre ABD'nin seçilmiş başkanı olan Biden arasındaki görüşmenin sıcak bir atmosferde geçtiği belirtildi. 

ABD'deki başkanlık seçiminin ardından Netanyahu ile Biden arasında yapılan ilk görüşmede, Biden'ın İsrail devleti ve onun güvenliğine olan bağlılığını yinelediği aktarıldı. 

Netanyahu'nun ise Tel Aviv ile Washington arasındaki " özel" ilişkinin İsrail'in güvenliği için köşe taşı olduğunu kaydettiği ifade edildi. 

Görüşmede iki liderin İsrail ile ABD arasındaki güçlü iş birliğini daha da artırma ve " yakın zamanda" bir araya gelerek birçok konuyu görüşme konusunda anlaştığı kaydedildi. 

Öte yandan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin de Biden'ı telefonla arayarak tebrik etti. 

Netanyahu daha önde yayımladığı yazılı mesajla Biden'ı seçim zaferinden dolayı tebrik etmişti.

Bakan Elvan'dan flaş açıklama: Gerekli adımları atacağızHazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan "Makro ekonomik istikrar, finansal istikrar ve fiyat istikrarına çok önem veriyoruz. Yol haritamızın genel çerçevesini bunlar oluşturuyor. Bizim de makul gördüğümüz, haklı gördüğümüz hangi konu varsa, reform niteliğinde olan her konuda gerekli adımları atacağız." açıklamasında bulundu.
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