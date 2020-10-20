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20.10.2020 - 03:13 | | AA

Son dakika... İsrail ile BAE arasında vize kaldırılıyor

Gelen son dakika haberine göre; Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılacağı belirtildi.

Son dakika... İsrail ile BAE arasında vize kaldırılıyor

 

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu KAN'ın haberinde, İsrail ile BAE arasında karşılıklı olarak vizenin kaldırılmasına yönelik anlaşmanın bugün imzalanacağı bildirildi.

Haberde, BAE'nin, İsrail için vizeyi kaldıran ilk Arap ülkesi olacağına işaret edildi.

Anlaşmanın, Tel Aviv'deki Uluslararası Havalimanı Ben Gurion'da düzenlenecek törende, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin ve BAE Maliye Bakanı Ubeyd bin Hamid et-Tayyar'ın katılımıyla imzalanacağı, ardından ortak açıklama yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, bugün İsrail'e gelecek olan BAE heyeti, Tel Aviv yönetimiyle iki taraf arasında ticari seferlerin kolaylaştırılması için de bir dizi anlaşma imzalayacak.

Uzun süredir başta BAE olmak üzere Körfez ülkeleri ile İsrail arasında perde arkasında yürütülen ciddi temas süreci, ABD Başkanı Donald Trump'ın, 13 Ağustos'ta BAE'nin, 11 Eylül'de de Bahreyn'in İsrail ile normalleşme anlaşmasına vardığını açıklamasıyla aleni hale geldi.

15 Eylül'de Beyaz Saray'da düzenlenen resmi törende, İsrail ile BAE ve Bahreyn arasında "ilişkilerin normalleştirilmesine" yönelik anlaşmalar imzalanmıştı.

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