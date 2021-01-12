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12.01.2021 - 21:42 | | AA

Son dakika: İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in, Batı Şeria'da yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamalarının "endişeyle" karşılandığını bildirdi.

Son dakika: İsrail'in skandal hamlesine Türkiye'den tepki: Endişeyle karşılıyoruz

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in yasa dışı yerleşim faaliyetlerini hızlandırmasına ilişkin, "İsrail'in, Batı Şeria'da 850 konutluk ilave yasa dışı yerleşim yeri inşasına yönelik planları onaylayacağı yönündeki açıklamaları endişeyle karşılıyoruz." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu adımın İsrail'in, ABD'de yeni yönetimin göreve gelmesinden önce hız vermiş olduğu gayri meşru uygulamalarının son örneğini teşkil ettiğine işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in, söz konusu yerleşim faaliyetleriyle coğrafi bütünlüğe sahip bağımsız ve egemen bir Filistin devletinin kurulmasını engellemeye ve iki devletli çözüm ihtimalini ortadan kaldırmaya çalıştığı aşikardır. Uluslararası toplumu, Birleşmiş Milletler (BM) kararları başta olmak üzere uluslararası hukuku hiçe sayan bu tasarrufları sonlandırması yönünde İsrail'e gereken baskıyı uygulamaya ve bu mütecaviz eylemlere karşı çıkmaya davet ediyoruz."

İsrail makamlarının gelecek hafta Yahudi yerleşimciler için Batı Şeria’da 850 konut daha inşa edilmesi kararını onaylayacağı belirtilmişti.

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