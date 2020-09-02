MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Böyle görüntülendiler
ABONE OL
02.09.2020 - 15:54 |

Son dakika... İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Böyle görüntülendiler

Antalya'nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis Adası teleobjektifiyle görüntülendi. Yunanistan'a ait askerlerin bölgede görüntülendiği dikkat çekerken özellikle askeri bir aracın yüksek bir tepeye çıktığı belirtilirken, tepeden inerken ise Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği bildirildi.

Meis Adası'ndaki Yunan askerlerini TRT World ekibi görüntüledi. TRT Haber muhabiri Hüseyin Günay bölgedeki son dakika gelişmelerini aktardı.

28 Ağustos tarihin Fransa Haber Ajansı AFP'nin geçtiği bir haberde bölgeye sivil feribotla beraber tam teçhizatlı askerlerin indiği duyurulmuştu.

Askerlerin bölgeye inmesinden sonra ise bölgedeki hareketlilik devam ediyor. O görüntüler TRT World tarafından teleobjektifler ile görüntülendi.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Türkiye'den 'Meis Adası' açıklaması: Kaybeden Yunanistan olur
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yunanistan'ın asker sevkiyatı yaptığı 'Meis' adası görüntülendi
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Yunanistan'dan resmi açıklama geldi! Meis Adası'na çıkan askerler...
Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Reuters dünyaya duyurdu! Türkiye iki haftada...
Meis Adası'ndaki Yunan askerleri böyle görüntülendiAntalya'nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis Adası teleobjektifiyle görüntülendi. Yunanistan'a ait askerlerin bölgede görüntülendiği dikkat çekerken özellikle askeri bir aracın yüksek bir tepeye çıktığı belirtilirken, tepeden inerken ise Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği bildirildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Kolları ve ayakları olmayan Suriyeli Muhammed bebek, Hatay'a getirildi!

Kolları ve ayakları olmayan Suriyeli Muhammed bebek, Hatay'a getirildi!

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

Milyonları kapsıyor! Emeklilik için yüzde 60 şartı...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

2. el araçta yeni dönem! Ekspertizi olmayan...

En sıcak eylül

En sıcak eylül

Sıradaki Haber