Son dakika... İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Böyle görüntülendiler

Meis Adası'ndaki Yunan askerlerini TRT World ekibi görüntüledi. TRT Haber muhabiri Hüseyin Günay bölgedeki son dakika gelişmelerini aktardı.

28 Ağustos tarihin Fransa Haber Ajansı AFP'nin geçtiği bir haberde bölgeye sivil feribotla beraber tam teçhizatlı askerlerin indiği duyurulmuştu.

Askerlerin bölgeye inmesinden sonra ise bölgedeki hareketlilik devam ediyor. O görüntüler TRT World tarafından teleobjektifler ile görüntülendi.