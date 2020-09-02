02.09.2020 - 15:54 |
Son dakika... İşte Meis Adası'ndaki Yunan askerleri! Böyle görüntülendiler
Antalya'nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis Adası teleobjektifiyle görüntülendi. Yunanistan'a ait askerlerin bölgede görüntülendiği dikkat çekerken özellikle askeri bir aracın yüksek bir tepeye çıktığı belirtilirken, tepeden inerken ise Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği bildirildi.
Meis Adası'ndaki Yunan askerlerini TRT World ekibi görüntüledi. TRT Haber muhabiri Hüseyin Günay bölgedeki son dakika gelişmelerini aktardı.
28 Ağustos tarihin Fransa Haber Ajansı AFP'nin geçtiği bir haberde bölgeye sivil feribotla beraber tam teçhizatlı askerlerin indiği duyurulmuştu.
Askerlerin bölgeye inmesinden sonra ise bölgedeki hareketlilik devam ediyor. O görüntüler TRT World tarafından teleobjektifler ile görüntülendi.
Meis Adası'ndaki Yunan askerleri böyle görüntülendiAntalya'nın Kaş ilçesine 2 km uzaklıktaki Meis Adası teleobjektifiyle görüntülendi. Yunanistan'a ait askerlerin bölgede görüntülendiği dikkat çekerken özellikle askeri bir aracın yüksek bir tepeye çıktığı belirtilirken, tepeden inerken ise Yunan bayrağı altındaki bir noktaya ilerlediği bildirildi.