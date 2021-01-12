Son dakika... İstifa edecek mi? Trump'a soruldu...

6 Ocak'taki olaylar sonrası Demokratlar'ın kendisini görevden alma çabasına ilişkin, "Bu konuda çok büyük bir öfke var ancak ben şiddet istemiyorum" dedi.

Kendisine istifa edip etmeyeceği sorulan Trump, bu soruya yanıt vermedi.

Kongre baskınıyla ilgili kendisinin bir sorumluluğu olup olmadığa sorusuna ise "Söylediklerim o zaman için gayet uygundu" diye yanıt verdi.

Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, büyük teknoloji firmalarının korkunç bir hata yaptığını ve ABD'ye büyük zarar verdiğini söyledi.