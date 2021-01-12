Son dakika... İstifa edecek mi? Trump'a soruldu...

6 Ocak'taki olaylar sonrası Demokratlar'ın kendisini görevden alma çabasına ilişkin, "Bu konuda çok büyük bir öfke var ancak ben şiddet istemiyorum" dedi.
Kendisine istifa edip etmeyeceği sorulan Trump, bu soruya yanıt vermedi.
Kongre baskınıyla ilgili kendisinin bir sorumluluğu olup olmadığa sorusuna ise "Söylediklerim o zaman için gayet uygundu" diye yanıt verdi.
Sosyal medya hesapları kapatılan Trump, büyük teknoloji firmalarının korkunç bir hata yaptığını ve ABD'ye büyük zarar verdiğini söyledi.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 12 Ocak 2021 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 179 bin 208 Kovid-19 testi yapıldı, 9 bin 809 kişinin testi pozitif çıktı, 171 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 2 bin 701 oldu, 10 bin 13 kişinin Kovid-19 tedavisinin/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 2 milyon 218 bin 464'e yükseldi.