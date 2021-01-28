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28.01.2021 - 19:28 | | milliyet.com.tr

Son dakika... İtiraz reddedildi! Zehirlenen Putin muhalifinin tutukluluğu devam edecek...

Rusya'da mahkeme, Putin muhalifi Aleksi Navalni'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

Son dakika... İtiraz reddedildi! Zehirlenen Putin muhalifinin tutukluluğu devam edecek...

Rusya'da mahkeme, itirazları reddederek Devlet Başkanı Vladimir Putin muhalifi Aleksi Navalni'nin tutukluluğunun devamına karar verdi.

NAVALNY'NİN SERBEST KALMASI İÇİN GÖSTERİ YAPILMIŞTI

Rusya’da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalny’nin serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti.

Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Navalny'ye destek amacıyla yapılan gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalny da 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

    Bakan Selçuk'tan Samsun'daki kadın cinayetine ilişkin açıklamaAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Samsun'da, kaybolduktan 42 gün sonra ormanlık alanda ölü bulunan Arzu Aygün cinayetiyle ilgili, "Elbetteki davaya müdahil olacağız. Katilin en ağır cezayı alması için her daim Bakanlık olarak da bu süreci, hukuki ve adli süreci de takip edeceğiz." dedi.
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