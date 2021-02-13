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13.02.2021 - 17:18 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Japonya'da deprem!

Doğu kıyısında gerçekleşen 7.1 büyüklüğündeki depremin ardından tsunami uyarı verilmedi. Sarsıntı, yüzlerce kilometre uzaklıktaki başkent Tokyo'da da hissedildi.

Son dakika... Japonya'da deprem!

Pasifik Ateş Çemberi üzerindeki Japonya'da yerel saatle 23.07'de şiddetli bir deprem meydana geldi.

7.1 büyüklüğündeki depremin merkez üssü, Namie kentine 98 kilometre uzaklıkta. Yerin 58 kilometre altında gerçekleşen sarsıntının başkent Tokyo'da da hissedildiği bildiriliyor.

Japon Meteoroloji Ajansı, Fukuşima eyaletinin karşısında meydana gelen depremin ardından tsunami uyarısı verilmeyeceğini duyurdu.

 

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