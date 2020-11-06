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06.11.2020 - 22:36 | | AA

Son dakika: Japonya'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...

Japonya’nın Aomori eyaletinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Son dakika: Japonya'da şiddetli deprem! Depremin büyüklüğü...

Japonya Meteoroloji Ajansı, ülkenin Aomori eyaletine bağlı Hachinohe kentinin doğu kıyısı açıklarında 5,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildiğini duyurdu.

Ajans, depremin yerin 10 kilometre altında gerçekleştiğini ancak tsunami riski oluşturmadığını bildirdi.

Deprem sonrasında Japon makamlarından ölü ve yaralı olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı.

İtfaiye eri enkazdan çıkan altın ve ziynet eşyalarını polise teslim ettiİzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı'ndaki arama kurtarma çalışmaları sırasında, bulduğu altın ve ziynet eşyası dolu poşeti polise teslim eden itfaiye eri Mehmet Kaya (45), "İnsanların yaşamlarını kurtarmak bizim için çok değerli" dedi.
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