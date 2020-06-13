MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Kıskançlık krizinde feci son! 'Like’a kızıp kezzap attı...
ABONE OL
13.06.2020 - 08:25 |

Son dakika... Kıskançlık krizinde feci son! 'Like’a kızıp kezzap attı...

Gelen son dakika haberine göre, Yunanistan’daki kezzap olayının faili yakalandı. İoanna’nın yüzüne kezzap atan kişinin, kıskançlık krizine giren Efi adında tanıdığı bir kadın olduğu ortaya çıktı.

Son dakika... Kıskançlık krizinde feci son! 'Like’a kızıp kezzap attı...

Son dakika haberine göre, polis olayın Efi’nin sevgilisinin İoanna’ya sosyal medyada ‘like’ işareti yapıp arkadaşlık isteği göndermesi üzerine gerçekleştiğini açıkladı. Yunan kamuoyunu yaklaşık 1 aydır meşgul eden İoanna adlı 34 yaşındaki kadının yüzüne kezzap fırlatılması olayı aydınlandı.

Hürriyet gazetesinden Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, suratı yüzde 93, bedeni ise yüzde 33 oranında yanan, sigorta şirketi çalışanı İoanna’ya 12 Mayıs’ta başkent Atina’nın Kalithea semtinde işyerinin bulunduğu binanın girişinde kezzap fırlatıp kaçan kişinin 35 yaşındaki Efi adlı tanıdığı olduğu ortaya çıktı. Olayda adı geçen kişilerin soyadlarını gizli tutan Yunan polisine göre Efi, 40 yaşındaki sevgilisinin 2 yıl önce İoanna’nın sosyal medya hesabında yayınladığı fotoğraflarına ‘beğendim’ (like) işareti gönderdiğini tespit edince şüphelenmeye başladı. Bir süre önce de sevgilisinin İoanna’ya ‘arkadaşlık isteği’ gönderdiğini ve mesajlar attığını öğrenince kıskançlıktan çılgına döndü.

TELEFON KARTI YAKALATTI

İoanna’nın çalıştığı sigorta şirketinin girişinde pusu kuran Efi, kadının yüzüne kezzap attıktan sonra kaçtı. Yunan polisi, halen hastanede peş peşe estetik ameliyatlar geçiren İoanna’nın ifadesine dayanarak 5 şüpheliyi takibe aldı. Saldırı günü şüphelilerden dördünün cep telefonlarının açık, Efi’nin ise kapalı olduğunu belirledi. Sevgilisi sosyal medyada “like” yaptığı için kıskançlıktan İoanna’ya kezzap fırlatan Efi’yi, saldırı günü taksi çağırmak için kullandığı telefon kartı da ele verdi. Gözaltına alınan ve salı günü savcıya ifade verecek olan Efi, suçlamaları reddetti.

Milliyet'te Haftanın Özeti (12 Haziran 2020)İşte Türkiye'de ve dünyada bu hatfanın öne çıkan başlıkları...
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Amasya’da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Amasya’da dolu tarım arazilerine zarar verdi

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Emekli, memur, dul, yetim herkesi ilgilendiriyor! O aylık kesilir ve...

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Nükteden sohbet! Görüşmenin detayları belli oldu

Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar

Yolda yürüyen adama çarptıktan sonra aracı bırakıp kaçtılar

Sıradaki Haber