Son dakika... KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi 2. tura kaldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) ilk turda hiçbir adayın yüzde 50'den fazla oy alamadığı cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı.

KKTC'deki Bayrak Radyo Televizyonu'nun (BRT) aktardığı resmi olmayan Yüksek Seçim Kurulu verilerine göre, saat 18.00'de oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından başlayan sayımda sandıkların 98,64'ü açıldı.

Buna göre adayların hiçbiri yüzde 50'nin üzerinde oy elde edemezken, yüzde 32,45 oranında oy alan Ersin Tatar ile yüzde 29,76 ile ikinci sıraya yerleşen Mustafa Akıncı, 18 Ekim'de yapılacak ikinci tur seçimlerde cumhurbaşkanlığı için yarışacak.

KKTC'de Cumhurbaşkanlığı seçiminde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.

Kayıtlı 198 bin 867 seçmenin bulunduğu seçimde vatandaşlar 738 sandıkta oy kullandı.

Bugünkü seçim, KKTC'de en çok adayın yarıştığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

CUMHURBAŞKANI AKINCI'DAN AÇIKLAMA

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, "Öyle inanıyorum ki halkımızın vereceği destekle, 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz." dedi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın (TAK) haberine göre, bağımsız cumhurbaşkanı adayı Akıncı, cumhurbaşkanlığı seçimi için oy sayım işleminin tamamlanmasının ardından "Akıncı Gönüllüleri Ofisi"nde açıklamalarda bulundu.

"Kıbrıs Türk halkının bu büyük başarısını canı gönülden kutluyorum" diyen Akıncı, 11 adayın katıldığı seçimde demokratik bir yarışın olabildiğince özgür bir ortamda ve hoşgörü içinde gerçekleşmesine katkı yapan tüm adaylara teşekkür etti.

Akıncı, seçim sürecini salgın koşullarının kısıtlamalarıyla geçirdiklerini ifade ederek, bu süreçte kampanya ekibindeki gençlerin ciddi katkı ve başarılarıyla sosyal medya üzerinden ve kısıtlı sayıdaki gazete ilanlarıyla halka ulaşmaya, mesajlarını iletmeye çalıştıklarını dile getirdi.

Pazar gününe kadar soğukkanlı ama daha çok çalışarak, güçlerini birleştirerek kendileriyle bu yolda yürümeye hazır çok daha fazla insan bulacaklarını söyleyen Akıncı, onlarla omuz omuza yürüyerek, hep beraber başaracaklarını vurguladı.

"19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz"

Akıncı, gelecek pazar gününden sonraki dönemde çok daha katılımcı bir sürecin kendilerini beklediğini vurgulayan Akıncı, "Öyle inanıyorum ki halkımızın vereceği destekle, 19 Ekim sabahından itibaren görevimizi devam ettireceğiz." dedi.

Akıncı, bu süreçte kendisini yalnız bırakmayanlara ve sandıklarda gözlemci görevi yürütenlere de teşekkür etti.

KKTC'DE CUMHURBAŞKANLIĞI İÇİN İKİNCİ TURDA BAŞBAKAN TATAR VE CUMHURBAŞKANI AKINCI YARIŞACAK

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Yüksek Seçim Kurulu (YSK), cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turda Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar ile bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı arasında geçeceğini açıkladı.

YSK Başkanı Narin Ferdi Şefik, kurul merkezinde düzenlediği basın toplantısında, tüm oyların sayıldığını, cumhurbaşkanlığı seçiminin 18 Ekim'de yapılacak ikinci tura kaldığını ve en yüksek oyu alan Tatar ve ikinci sıraya yerleşen Akıncı'nın yarışa hak kazandığını kaydetti.

Kovid-19 salgını nedeniyle oy kullanma işlemleri sırasında gerekli tedbirlerin başarıyla uygulandığını belirten Şefik, seçimlere katılımın yüzde 58,21 olarak gerçekleştiğini bildirdi.

Türk Ajansı Kıbrıs'ın aktardığı henüz resmi olmayan YSK sonuçlarına göre, geçerli oyların yüzdelik dağılımı şöyle:

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar: 32,34

Bağımsız aday Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı: 29,84

Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman: 21,67

Bağımsız aday Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay: 5,74

Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı: 5,36

Demokrat Parti Lefkoşa Milletvekili Serdar Denktaş: 4,20

Milliyetçi Demokrasi Partasi adayı Fuat Çiner : 0,30

Bağımsız aday Arif Salih Kırdağ: 0,25

Bağımsız aday Alpan Uz: 0,14

Bağımsız aday Mustafa Ulaş: 0,06

Bağımsız aday Ahmet Boran: 0,07

YSK verilerine göre, seçimlerde 198 bin 957 seçmenin 115 bin 806'sı 738 sandıkta oy kullandı.

Seçimde 7'si bağımsız 11 aday yarıştı.

Bugünkü seçim, KKTC'de en çok adayın katıldığı cumhurbaşkanlığı seçimi olarak tarihe geçti.

Kıbrıs Türk halkı, 1974'ten bu yana 10'uncu kez cumhurbaşkanını seçmek üzere sandığa gitti.

-Anayasa değişikliğine "hayır" sonucu çıktı

YSK Başkanı Şefik, yüksek mahkeme yargıçlarının sayısının artırılmasını öngören anayasa değişikliği için yapılan halk oylamasının da kesin olmayan sonuçlarını paylaştı.

Buna göre sandığa giden vatandaşlardan anayasa değişikliği için oy kullananların yüzde 49,87'si "evet", yüzde 50,13'ü "hayır" dedi.

Şefik, 283 farkla halk oylamasının "hayır"la neticelendiğini kaydetti.

KKTC'DE CUMHURBAŞKANI ADAYLARINDAN AÇIKLAMALAR

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) cumhurbaşkanı adayları Tufan Erhürman, Kudret Özersay ve Erhan Arıklı, oy sayımı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Bayrak Radyo Televizyonunun (BRT) haberine göre, Cumhuriyetçi Türk Partisinin (CTP) cumhurbaşkanı adayı Tufan Erhürman, seçim sonucunda ikinci tura çıkan iki adayın belli olduğunu belirtti. Seçime katılımın oldukça düşük olduğuna işaret eden Erhürman, "Demokrasiye inanan bir parti olarak halkın iradesine saygı duyuyoruz." dedi.

Erhürman, gelecek beş yıllık sürecin ülke için çok zorlu olacağına işaret ederek "İçeride ve dışarıda büyük sorunlarla karşı karşıyayız. Parti olarak halkı koruma çabalarımıza devam edeceğiz. Parti meclisimiz muhtemelen salı günü toplanarak seçimi (değerlendirecek) ve ikinci turda ne yapılacağına karar verecek." açıklamasında bulundu.

"Oy oranı beklentimin çok altındadır"

Başbakan Yardımcısı, Dışişleri Bakanı ve bağımsız cumhurbaşkanı aday Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Cumhurbaşkanlığı seçiminde ilk sonuçlara göre aldığım oy oranı beklentimin çok altındadır ve benim açımdan siyasi hayatımı da gözden geçirmemi gerektirecek düzeydedir. Ama bu tabloya baktığımda asıl üzüntüm, ülkemin geleceğine dairdir." ifadelerini kullandı.

Kutuplaştırma ve gerginlik siyasetinin başarılı olduğu değerlendirmesinde bulunan Özersay, "Demek ki halkımızın beklentisi daha farklıdır, saygı duyarım, memleketime hayırlı olsun." ifadelerine yer verdi.

Özersay, bu süreçte ailesinden, işinden gücünden ciddi fedakarlık göstererek yanında duran tüm yol arkadaşlarına ve destekleyen herkese teşekkür etti.

"Sahadan uzak kalmamız sonucu etkiledi"

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Genel Başkanı ve cumhurbaşkanı adayı Erhan Arıklı oy sayımı devam ederken basına açıklamalarda bulundu.

BRT'nin haberine göre, seçimde aldıkları oyu değerlendiren Arıklı, seçim sonuçlarının çok tartışılacağını, YDP'nin yüzde 15 bandında olan oyunun yüzde 6'da kaldığını söyledi. Sahadan uzak kalmalarının sonucu etkilediğini belirten Arıklı, karantinadaki insanların oy kullanamamasının da aldıkları oy oranında etkili olduğunu savundu.

Ersin Tatar ve Mustafa Akıncı’ya ikinci turda başarılar dileyen Arıklı, YDP MYK'sında istifasını görüşebileceğini söyledi.