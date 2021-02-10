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10.02.2021 - 12:51 |

Son dakika: Koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi!

Yeni tip koronavirüsün kökenini araştıran bilim insanları, Tayland'ın doğusunda yaşayan yarasalarında Kovid-19'a neden olan Sars-CoV-2 virüsüne yüzde 90’dan daha fazla benzeyen farklı bir virüs türü keşfetti. Araştırmacılar, “RacCS203” olarak adlandırdıkları virüs de dahil olmak üzere, yeni tip koronavirüsle akraba olan virüslerin birçok Asya ülkesindeki yarasalarda mevcut olduğunu söyledi. Son dakika haberine göre, söz konusu keşif, koronavirüsün kaynağı olduğu düşünülen alanı 4 bin 800 kilometrekareye kadar genişletti.

Son dakika: Koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi!

Singapur Üniversitesi’nden Profesör Lin-Fa Wang liderliğindeki uluslararası bir ekip, yeni tip koronavirüse neden olan Sars-CoV-2 ile akraba olan birçok virüs türünün Asya’nın çeşitli bölgelerinde dolaştığını açıkladı. Bilim insanları, Tayland'ın doğusundaki bir vahşi yaşam sığınağındaki at nalı yarasalarında Kovid-19’a neden olan ile çok büyük genetik benzerliğe sahip bir virüs keşfetti.

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KORONAVİRÜSLERİN REZERV ALANI GENİŞLEDİ

Söz konusu keşif, ilgili virüslerin bulunduğu alanı 4 bin 800 kilometrelik bir mesafeye kadar genişletti.

Çalışma Nature Communications'da yayınlandı. Araştırmacılar, örnekleme alanının yalnızca Tayland ile sınırlı olduğunu, ancak Sars-CoV-2 ile yüksek derecede genetik bağa sahip olan koronavirüslerin birçok ülkedeki yarasalarda yaygın olarak bulunduğundan emin olduklarını ifade etti.

Son dakika: Koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi

Daha önceki araştırmalar, koronavirüsün insanlara yayılmadan önce büyük olasılıkla bir yarasada ortaya çıkmış olabileceğini leri sürdü. Ancak virüsün kökeni hala net olarak bilinmiyor.

YÜZDE 91,5 BENZERLİK

Son dakika: Koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi

Singapur Üniversitesi araştırmacıları, at nalı yarasalarındaki virüsü RacCS203 olarak adlandırdıklarını ve SARS-CoV-2'nin genetik koduyla yüzde 91,5 benzerlik sergilediğini söyledi. Bilim insanları ayrıca, Çin'in güneybatısında yer alan Yunnan eyaletindeki yarasalarda bulunan ve yeni tip koronavirüsün genomuna yüzde 93,6 benzerlik gösteren RmYN02 virüsü ile yakından akraba olduğunu söyledi.

YARASA ANTİKORLARI KORONAVİRÜSÜ ETKİSİZ HALE GETİRDİ

Son dakika: Koronavirüse çok benzeyen yeni virüs keşfedildi

Bununla birlikte araştırmacılar, Güney Tayland'daki yasalarda ve bir pangolinde bulunan antikorları inceledi. Antikorların pandemik virüsü nötralize ederek etkisiz hale getirdiği belirtilirken, bu durumun yeni tip corona virüsü Güneydoğu Asya'da dolaştığının bir başka kanıtı olduğu aktarıldı.

DSÖ'DEN AÇIKLAMA

Öte yandan, Kovid-19'un kaynağını tespit etmek için salgının çıkış noktası olarak bilinen Çin'in Wuhan şehrine giden Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) uzman heyeti, dün incelemelerini tamamlayarak açıklamalarda bulundu. Açıklamada, corona virüsün kökenini belirlemeye yönelik çalışmaların herhangi bir hayvana işaret etmediği ve bulguların salgının Çin'in Wuhan kentinde Aralık 2019'dan önce tespit edilmediği belirtildi.

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