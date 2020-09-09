Son dakika... Koronavirüsün yeni merkez üssü

Dünya üzerinde koronavirüse yakalananların sayısı bu sabah itibariyle 27 milyon 583 bini aştı, can kayıplarının ise bugün 900 bini geçmesi bekleniyor. Son 24 saatte yine çeyrek milyon teşhis konuldu.

Halihazırda salgının merkez üssü haline gelen Hindistan'da Salı günü 89 bin yeni vaka kayıtlara geçti, 1107 insan yaşamını yitirdi. Brezilya'yı geçerek dünya sıralamasında ikinciliğe çıkan ülkede pozitif testlerin sayısı 4 milyon 370 bine ulaştı. Hindistan can kaybı sıralamasında da 73 bin 890 ölümle üçüncü sırada.

En çok vaka ve ölümün görüldüğü ABD'de son 24 saatte 28 bin testin pozitif sonuç vermesiyle vaka sayısı 6 milyon 328 bini buldu, can kayıpları ise 498 artışla 190 bine yaklaştı.

Dünya sıralamasında üçüncülüğe gerileyen Brezilya ise 17 bin 330 yeni vaka bildirdi, koronavirüs bulaşanların sayısı 4 milyon 162 bini aştı. Salı günü 516 kişinin öldüğü Brezilya, 127 bin can kaybıyla ABD'den sonra ikinci sırada.

Vaka sayısında ilk üç ülkeyi 1 milyon 32 binle Rusya, 691 binle Peru, 679 binle Kolombiya, 642 binle Meksika, 640 binle Güney Afrika, 534 binle İspanya ve 500 binle Arjantin izliyor.

Ölüm listesinde ise 68 bin 484'le Meksika dördüncü, 41 bin 675'le İngiltere beşinci, 35 bin 563'le İtalya altıncı sırada.