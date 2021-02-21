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21.02.2021 - 20:32 | | AA

Son dakika... Libya İçişleri Bakanının konvoyuna silahlı saldırı!

Libya İçişleri Bakanı Fethi Başağa'nın konvoyunun başkent Trablus'ta silahlı saldırıya uğradığı ileri sürüldü.

Son dakika... Libya İçişleri Bakanının konvoyuna silahlı saldırı!

 

Libya basınında yer alan haberlerde, Başağa'nın bulunduğu konvoyun Trablus'un batısındaki Canzur bölgesinde silahlı saldırıya uğradığı ve Bakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Olayda Başağa'nın bir korumasının yaralandığı, saldırganlardan ise birinin öldürüldüğü diğer ikisinin de yakalandığı kaydedildi. 

Öte yandan AA muhabirinin Canzur bölgesi sakinlerinden aldığı bilgiler, bölgede yoğun silah seslerinin duyulduğunu doğruladı. 

Bakan Başağa'nın konutu, Canzur'da Trablus sahil kesiminde bulunuyor.

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