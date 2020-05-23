23.05.2020 - 13:47 |
Son dakika | Libya ordusu Hamza Askeri Kampı'nı Hafter'den geri aldı
Gelen son dakika haberine göre Libya ordusu, darbeci Hafter milislerinin kontrolündeki Hamza Askeri Kampı'nı geri aldı.
'İnsiyatif kullandım' dedi cezayı yedi!İstanbul Tarlabaşı'nda denetim yapan polis ekipleri uygulama noktasına yaklaşan taksiden dışarıya bir şeylerin atılması üzerine taksiyi detaylı aramaya aldı. Takside yapılan aramada herhangi bir maddeye rastlanmazken taksi sürücüsüne sokağa çıkma yasağını ihlal ettiği için para cezası kesildi. İki yolcu ise yanlarında kimlikleri olmadıkları için polis merkezine götürüldü. Taksici "Cenazemiz var dediler. Biz inisiyatifimizi kullandık"