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30.11.2020 - 15:11 |

Son dakika: Moderna aşısının son sonuçları açıklandı: Yüzde 100!

Son dakika haberine göre Moderna, haftasonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.

Son dakika: Moderna aşısının son sonuçları açıklandı: Yüzde 100!

Moderna, hafta sonu yapılan son aşı denemelerinde sonuçlarının yüzde 94,1 olduğunu açıkladı. Ciddi vakalarda ise bu oranın yüzde 100 olduğu belirtildi.

30 binden fazla kişiyle yapılan aşı çalışmalarında Moderna, 196 koronavirüs hastasının 185’inin aşıyı aldığını, 11’inin ise plasebo aldığını söyledi. Bu hastalar arasındaki otuz kişinin ciddi vaka olduğu bildirildi. Moderna bu otuz kişinin tamamında aşının etkili olduğunu açıkladı.

Moderna, koronavirüs aşısının ABD'de acil durumda kullanım yetkisi ve AB'de şartlı onayı için bugün başvuruda bulunacağını açıkladı. Aşının etkinliğinin de yaş, ırk ve cinsiyete göre tutarlı olduğu bildirildi.

Moderna’nın aşı ekibinin başında yer alan Dr. Tal Zaks yaptığı açıklamada, "Son derece etkili bir aşımız olduğuna inanıyoruz. Artık bunu kanıtlayacak verilere sahibiz” ifadelerini kullanırken "Bu salgını yok etmekte önemli bir rol oynamayı umuyoruz" şeklinde konuştu.

 

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