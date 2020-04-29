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29.04.2020 - 22:51 | | DHA/AA

Son dakika | NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu

Yunanistan ve İtalya arasında bulunan Adriyatik Denizi'nde NATO askeri helikopteri kayboldu.

Son dakika | NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde kayboldu

Yunanistan devlet televizyonu ERT, Akdeniz'de Daimi NATO Denizcilik Grubu 2'nin (SNMG2) bir parçası olan ve Kanada firkateyninden havalanan helikopterin, Yunanistan ve İtalya arasındaki Adriyatik Denizi'nde kaybolduğunu duyurdu.

Yunan medyası, İtalyan ve Türk firkateynlerinin arama kurtarma çalışmaları için bölgeye intikal ettiğini bildirdi. Öte yandan, helikopterde 3 ila 6 kişiden oluşan mürettebatın olduğu düşünülüyor.

NATO'DAN AÇIKLAMA GELDİ

NATO, komutasında görev yapan helikopterde kaza gerçekleştiğini doğruladı.

AA muhabirine açıklamada bulunan Avrupa Müttefik Kuvvetleri Yüksek Karargahı'ndan (SHAPE) Albay Juanita Chang, arama kurtarma çalışmalarının yürütüldüğünü kaydetti.

Ulusal uyarı sistemlerinin de devreye sokulduğunu aktaran Chang, "NATO komutasında görev yapan savaş gemisi üzerindeki bir helikopterle ilgili kaza olduğunu teyit ediyorum." ifadesini kullandı.

 

 

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