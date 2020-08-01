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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Netanyahu köşeye sıkıştı! Halk ayaklandı, istemiyorlar...
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01.08.2020 - 22:46 | | AA

Son dakika... Netanyahu köşeye sıkıştı! Halk ayaklandı, istemiyorlar...

Gelen son dakika haberine göre; İsrail'de binlerce kişi, hükümetin yeni tip corona virüsle (covid-19) mücadeleyi kötü yönettiği gerekçesi ve hakkındaki yolsuzluk davası nedeniyle Başbakan Binyamin Netanyahu’nun aleyhinde gösteri düzenledi.

Son dakika... Netanyahu köşeye sıkıştı! Halk ayaklandı, istemiyorlar...

 

Haaretz gazetesinin internet sitesinden verdiği habere göre, Kudüs ve Tel Aviv başta olmak üzere ülkenin 260 farklı noktasında, Netanyahu'nun istifa etmesi talebiyle düzenlenen gösterilere bugün de devam edildi.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşu (KAN) ise Kudüs'te binlerce kişinin, Başbakanlık konutu önünde toplandığını bildirdi. Yerel basında, gösterilerin ilerleyen saatlerde daha da büyümesinin beklendiği belirtildi.

İsrail'de 2 ayı aşkın süredir Netanyahu'nun istifası talebiyle gösteriler düzenleniyor.

Manisa'daki orman yangını devam ediyor!Manisa'nın Turgutlu ile Ahmetli ilçeleri arasındaki ormanlık alanda çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları sürüyor.
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