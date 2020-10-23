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23.10.2020 - 13:52 | | AA

Son dakika... Nijerya'da ordu sokaÄŸa indi!

Nijerya'da polis bÃ¼nyesinde oluÅŸturulan Ã–zel HÄ±rsÄ±zlÄ±klaÂ  MÃ¼cadele Ekibine (SARS) karÅŸÄ± devam eden gÃ¶steriler nedeniyle Rivers eyaletindeÂordu sokaÄŸa indi.

Son dakika... Nijerya'da ordu sokaÄŸa indi!

Ã–zel polis biriminin "insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle 7Â  Ekim'den bu yana Ã¼lke genelinde devam eden protestolarÄ±n ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmesiÂ  nedeniyle Rivers eyaletine baÄŸlÄ± Oyigbo bÃ¶lgesinde askerler konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.

Rivers Eyaleti emniyet yetkililerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n gecedenÂ  sabaha kadar duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan sabah erken saatlerde askerlerinÂ  sokaÄŸa indikleri belirtildi.

Rivers Valisi Nyesom Wike, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ protesto sÄ±rasÄ±nda 8 kiÅŸininÂ  hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan dÃ¼n eyalette 24 saat sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilanÂ  etmiÅŸti.

GÃ–STERÄ°LER, ÃœLKE GENELÄ°NE YAYILDIÂ 

Nijerya'nÄ±n Delta eyaletinde iki hafta Ã¶nce bir gencin SARS polisÂ  birimince Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan sosyal medyada Ã¼nlÃ¼ler ve aktivistlerinÂ  Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Lagos ve baÅŸkent Abuja'da baÅŸlatÄ±lan gÃ¶steriler, Ã¼lke genelineÂ  yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â 

Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin halkÄ±nÂ  sesini aÃ§Ä±k ve net duyduÄŸunu, protestolarÄ±n son verilmesini istedi.Â 

Ã–te yandan Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sÄ±rasÄ±ndaÂ  cezaevlerine dÃ¼zenlenen baskÄ±nlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmiÅŸti.Â 

Eylemlerde farklÄ± bÃ¶lgelere askerler konuÅŸlandÄ±rÄ±lÄ±rken Lagos, Edo veÂ  Plateau gibi 11 eyalette sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸti.

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶re, protestolarda ÅŸu ana kadar 54 kiÅŸiÂ  hayatÄ±nÄ± kaybetti, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralandÄ±.

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca; Koronavirüs ülkede yeniden yükseliÅŸe geçtiGelen bir son dakika haberine göre; Ä°stanbul'da vaka sayÄ±sÄ±nda korkutan bir artÄ±ÅŸ söz konusu. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Fahrettin Koca, Ä°stanbul ile ilgili uyarÄ±larda bulunurken, HES koronavirüs haritasÄ±na korona yoÄŸunluÄŸu ilçe ilçe böyle yansÄ±dÄ±. Öte yandan Bursa'da açÄ±klamalarda bulunan Bakan Koca, "AkÅŸama açÄ±klamaya bÄ±rakmadan ÅŸimdiden söylemek istiyorum. Koronavirüs tüm ülkede yeniden yükseliÅŸe geçti" dedi.
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