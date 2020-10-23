Ã–zel polis biriminin "insan haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸi" gerekÃ§esiyle 7Â Ekim'den bu yana Ã¼lke genelinde devam eden protestolarÄ±n ÅŸiddete dÃ¶nÃ¼ÅŸmesiÂ nedeniyle Rivers eyaletine baÄŸlÄ± Oyigbo bÃ¶lgesinde askerler konuÅŸlandÄ±rÄ±ldÄ±.

Rivers Eyaleti emniyet yetkililerince yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, dÃ¼n gecedenÂ sabaha kadar duyulan silah seslerinin ardÄ±ndan sabah erken saatlerde askerlerinÂ sokaÄŸa indikleri belirtildi.

Rivers Valisi Nyesom Wike, Ã§arÅŸamba gÃ¼nÃ¼ protesto sÄ±rasÄ±nda 8 kiÅŸininÂ hayatÄ±nÄ± kaybetmesinin ardÄ±ndan dÃ¼n eyalette 24 saat sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilanÂ etmiÅŸti.

GÃ–STERÄ°LER, ÃœLKE GENELÄ°NE YAYILDIÂ

Nijerya'nÄ±n Delta eyaletinde iki hafta Ã¶nce bir gencin SARS polisÂ birimince Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan sosyal medyada Ã¼nlÃ¼ler ve aktivistlerinÂ Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla Lagos ve baÅŸkent Abuja'da baÅŸlatÄ±lan gÃ¶steriler, Ã¼lke genelineÂ yayÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.Â

Devlet BaÅŸkanÄ± Muhammed Buhari, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, hÃ¼kÃ¼metin halkÄ±nÂ sesini aÃ§Ä±k ve net duyduÄŸunu, protestolarÄ±n son verilmesini istedi.Â

Ã–te yandan Edo, Lagos ve Ondo eyaletlerinde protestolar sÄ±rasÄ±ndaÂ cezaevlerine dÃ¼zenlenen baskÄ±nlarda, 2 binden fazla mahkum firar etmiÅŸti.Â

Eylemlerde farklÄ± bÃ¶lgelere askerler konuÅŸlandÄ±rÄ±lÄ±rken Lagos, Edo veÂ Plateau gibi 11 eyalette sokaÄŸa Ã§Ä±kma yasaÄŸÄ± ilan edilmiÅŸti.

UluslararasÄ± Af Ã–rgÃ¼tÃ¼ne gÃ¶re, protestolarda ÅŸu ana kadar 54 kiÅŸiÂ hayatÄ±nÄ± kaybetti, yÃ¼zlerce kiÅŸi yaralandÄ±.