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09.10.2020 - 12:04 |

Son dakika...Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu!

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

Son dakika...Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu!

Birleşmiş Milletler Gıda Programı, açlıkla verdiği mücadele nedeniyle 2020 Nobel Barış Ödülü'ne layık görüldü.

1.1 milyon dolar (8.7 milyon TL) değerindeki ödül 10 Aralık'ta Norveç'in başkenti Oslo'da sahibiyle buluşacak.

 

Yok böyle bir park edişBursa’da yağmurda kayan bir kamyonun güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri nefesleri kesti. Yan yan kayarak yol kenarında bulunan bir iş yerinin bahçesine giren kamyon şans eseri hiç bir yere ve kişiye çarpmadı. Kamyonun zorunlu park edişi sosyal medyada ilgi odağı olurken altına yapılan hayatına böyle aniden girmek isterdim şeklindeki yorum dikkat çekti.
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