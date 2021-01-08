Son dakika... Nükleer silah kullanabilir! Meclis Başkanı uyardı...

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın görevde kaldığı iki hafta boyunca düşmanlıklar başlatamaması veya nükleer saldırı emri verememesini sağlamak için önlemler almak konusunda Genelkurmay Başkanlığı'yla görüştüğünü söyledi.

Pelosi meslektaşlarına yazdığı bir mektupta, "Bu dengesiz başkanın durumu daha tehlikeli olamazdı ve Amerikan halkını ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.