08.01.2021 - 20:26 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Nükleer silah kullanabilir! Meclis Başkanı uyardı...
Meclis Başkanı Pelosi, ABD Başkanı Trump'ın 'dengesiz' bir durumda olduğunu ve yetkilerinin kısıtlanması gerektiğini söyledi. Pelosi, bunun için üst düzey ABD komutasıyla görüştüğünü ve Trump'ın bir an önce bu yetkilerden muaf tutulması gerektiğini kaydetti.
Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi yaptığı açıklamada, Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'ın görevde kaldığı iki hafta boyunca düşmanlıklar başlatamaması veya nükleer saldırı emri verememesini sağlamak için önlemler almak konusunda Genelkurmay Başkanlığı'yla görüştüğünü söyledi.
Pelosi meslektaşlarına yazdığı bir mektupta, "Bu dengesiz başkanın durumu daha tehlikeli olamazdı ve Amerikan halkını ülkemize ve demokrasimize yönelik dengesiz saldırısından korumak için elimizden gelen her şeyi yapmalıyız." dedi.
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