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03.06.2020 - 12:20 | | DHA

Son dakika... Papa'dan ABD'ye sert tepki: "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz"

Gelen son dakika haberine göre, Papa Francis, ABD'de siyahi George Floyd'un öldürülmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz" diyerek, ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını ifade etti.

Son dakika... Papa'dan ABD'ye sert tepki: "Irkçılığa tahammül gösteremeyiz"

Katolik âleminin ruhani lideri Papa Francis, George Floyd'un ölümünün ardından ABD'de patlak veren protestolardaki polis şiddetini kınadı. 'Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini söyleyen' Papa, 'ABD'nin kendini yenilgiye uğrattığını' söyledi. Papa, Vatikan'daki haftalık konuşmasında yaptığı açıklamasında, George Floyd'un ölümünün trajik olduğunu ifade etti. Papa Francis, Kimsenin ırkçılığa göz yummaması gerektiğini dile getirerek, "ABD'nin kendini yenilgiye uğratmıştır" dedi.

Banyoda korkunç son! Mahkemede her şeyi anlattıBursa'da, düğünden bir gece önce nişanlısı Songül Yalçın'ı döverek öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Yunus Emre Akar, savunmasında, "Songül, sakinleştirmek istediğim sırada banyoda düştü. Kafasını çarptı ve bu nedenle öldü. Adli tıp raporunda her şey ortaya çıkacak. Tahliyemi istiyorum” dedi. Mahkeme, Adli Tıp Kurumu'ndan istenilen raporun beklenmesine karar verdi.
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