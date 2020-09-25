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25.09.2020 - 13:40 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Paris'te saldırı!

Fransa'nın başkentinde bugün gerçekleşen bıçaklı saldırıda yaralılar var, polis operasyonunda saldırganlar peş peşe yakalandı. Uluslararası haber ajansları, saldırıyı 'acil' koduyla duyurdu.

Son dakika... Paris'te saldırı!

Fransa'nın başkenti Paris'te mizah dergisi Charlie Hebdo’nun eski binasının bulunduğu bölgede kırmızı alarm verildi.

11. bölgede yer alan Nicolas-Appert Sokağı'nda iki saldırgan bıçak veya satırla dört kişiyi yaraladı, yaralılardan ikisinin durumu ağır.

Paris polisi kaçan saldırganların arandığını duyurdu, bölgede yaşayanlardan evlerinden çıkmamasını istedi.

Dakikalar sonra saldırganlardan birinin yakalandığı açıklandı. Fransız BFM televizyonu ile ve Le Figaro gazeteleri, şüphelinin Paris Bastille opera binasının merdivenlerinde gözaltına alındığını aktarıyor. Yerel medya, yakalanan saldırganın elbiselerinde kan olduğu detayını paylaştı.

Son dakika... Pariste saldırı


Metroya binip kaçmayı başaran diğer saldırganın peşine düşen polis ekipleri, bir süre sonra şüpheliyi gözaltına aldı.
Son dakika... Pariste saldırı


Reuters haber ajansına konuşan polis kaynakları, Charlie Hebdo'nun eski binasının bulunduğu sokağın kordona alındığını ve şüpheli bir paketin bulunduğunu söyledi. Daha sonra yapılan açıklamada, şüpheli pakette herhangi bir patlayıcı izine rastlanmadığı belirtildi.
Son dakika... Pariste saldırı


Olay yerinden gelen ilk fotoğraflarda, bölgeye konuşlanmış ağır silahlı polisler göze çarpıyor.
Son dakika... Pariste saldırı


Paris'in sembolü Eyfel Kulesi hafta içinde bomba ihbarı nedeniyle boşaltılmış ve bir süre sonra tekrar ziyaretçilere açılmıştı.

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