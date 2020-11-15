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15.11.2020 - 21:42 | | AA

Son dakika: Peru'da geçici Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

Gelen son dakika haberine göre; Peru'da Devlet Başkanı Martin Vizcarra'nın 11 Kasım'da görevden alınmasının ardından geçici devlet başkanlığı görevine gelen Manuel Merino, istifa etti.

Son dakika: Peru'da geçici Devlet Başkanı Manuel Merino istifa etti

 

Peru basınındaki habere göre, Merino, göreve gelmesinin ardından 2 kişinin öldüğü, 100'den fazla kişinin yaralandığı sokak gösterilerinin ardından, Kongre'nin de istifasını talep etmesi üzerine, canlı yayında yaptığı konuşmayla istifa ettiğini duyurdu.

Kongrenin, istifa etmezse görevinden azletmekle tehdit ettiği Moreno, televizyonda yaptığı açıklamada, "İstifamın, Peru halkı tarafından kabul görmesini istiyorum." ifadesini kullandı.

Hafta başından bu yana Merino'nun görevi bırakmasını talep eden binlerce Vizcarra destekçisinin Lima'daki San Martin Meydanı ve Albancay Caddesi'ndeki gösterilerinde çıkan olaylarda 2 kişinin ölmesi üzerine, kabinedeki 18 bakandan 13'ü görevlerini bıraktı.

Merino'nun istifası, Peru sokaklarında sevinçle karşılandı.

Bakan Koca, KKTC'de Lefkoşa Acil Durum Hastanesi açılışında konuştuSağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bu hastanelerimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin sağlık sistemini güçlendiren müstesna yapı taşları olacaktır. Her iki sağlık tesisinin de Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin sağlık ihtiyaçlarını karşılama konusunda önemli bir hizmeti ifa edeceğine inanıyorum." dedi.
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