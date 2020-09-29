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29.09.2020 - 16:05 | | DHA

Son dakika... PKK'lı teröristler Ermenistan'da!

Güvenlik Kaynakları: Temmuz ayında varılan anlaşma uyarınca 300 PKK/YPG üyesi terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı.

Son dakika... PKK'lı teröristler Ermenistan'da!

Ermenistan saldırısı sonrası birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldığı öğrenildi. Son olarak 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı, 30'a yaklaştı.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Azerbaycan'a ait sivil yerleşim yerlerine yönelik gerçekleştirdiği saldırılar öncesi Ermenistan'ın, terör örgütü PKK ile anlaşma yaptı. Temmuz sonunda varılan anlaşma kapsamında, yaklaşık 300 PKK/YPG'li terörist, otobüslerle Ermenistan ve Karabağ'a taşındı. Terör örgütü PKK/YPG üyeleri, Dağlık Karabağ'da Ermeni milislere eğitim veriyor. Milisler, özellikle sivil halka yönelik saldırılarda kullanılıyor.

SAHADAKİ SON DURUM

Öte yandan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, işgal altındaki topraklarını geri almayı sürdürüyor. Birçok hakim tepede kontrolü sağlayan Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri, Seyid Ahmetli, Karahanbeyli ve Kend Horadiz köylerini geri aldı. Son olarak 2 tankı daha vuran Azerbaycan ordusunun imha ettiği zırhlı araç sayısı, 30'a yaklaştı. Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin harekatı, başarıyla devam ediyor.

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