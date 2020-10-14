14.10.2020 - 15:43 | | milliyet.com.tr
Son dakika: Putin'den koronavirüs aşısı açıklaması!
Son dakika haberine göre, Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı için düzenleme onayı verdiğini söyledi.
Reuters haber ajansının aktardığına göre, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin devlet televizyonunda yayınlanan hükümet toplantısında, Rusya'nın ikinci koronavirüs aşısı için düzenleme onayı verdiğini söyledi.
Rusya, Ağustos ayında koronavirüs aşısı için düzenleme onayı veren ilk ülke olmuştu.
TRT verici kulesinin sökümüne başlandıKüçük Çamlıca TV-Radyo kulesinin devreye girmesinin ardından görüntü kirliliğine neden olan eski antenlerin sökümünde sona gelindi. Halen ayakta tek kalan 1980 yılından bu yana hizmet veren 166 metre yüksekliğindeki TRT verici kulesinde de söküm çalışmalarına başladı.