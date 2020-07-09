09.07.2020 - 13:53 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Reuters dünyaya duyurdu! Ayasofya kararı...
Uluslararası haber ajansına konuşan iki Türk yetkili, merakla beklenen kararın açıklanacağı tarihi paylaştı.
Reuters haber ajansı, İstanbul'un simgeleri arasındaki Ayasofya'nın yeniden ibadete açılıp açılmayacağının yarın belli olacağını bildirdi.
Uluslararası haber ajansına konuşan iki resmi yetkili, Danıştay'ın verdiği kararın Cuma günü ilan edileceğini söyledi.
1934'ten bu yana müze olan kutsal mekan, aynı zamanda UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alıyor.
Antalya'da iddia uğruna ölüme atlayan gencin kimliği belli olduAntalya’da, arkadaşlarıyla girdiği iddia üzerine 40 metrelik falezlerden denize atlayıp, yaşamını yitiren gencin Deniz Şahin (15) olduğu belirlendi. Rus asıllı anne Tatyana Şahin ve gencin 2 kardeşi, Adli Tıp Kurumu morgu önünde uzun süre gözyaşı döktü.