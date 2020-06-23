23.06.2020 - 11:50 | | milliyet.com.tr
Son dakika... Reuters: İngiltere'de can kaybı 54 binden fazla
Uluslararası ajans, resmi verilere göre şüpheli ölümlerle birlikte İngiltere'de corona virüs can kaybının 12 bin daha fazla olacağını duyurdu.
Adana'da korkunç olay! "Yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş"Gelen bir son dakika haberine göre; Adana'da boşanma aşamasında olduğu eşi Mehmet Karakuş'u (35) çıkan kavgada bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Kırgız Venera Karakuş İfadesinde, "Bıçağın sapıyla bana saldırıp, vurmaya başladı. Bu sırada yanlışlıkla kendi bileğini kesmiş. O'nu ben öldürmedim" sözlerini sarfetti.