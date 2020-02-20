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20.02.2020 - 11:28 | | milliyet.com.tr

Son dakika... Reuters, yeni İdlib zirvesini duyurdu

Reuters: Türkiye, İran ve Rusya gelecek ay Tahran'da İdlib'i görüşecek. Öncesinde Rus heyeti Ankara'ya gelebilir.

Son dakika... Reuters, yeni İdlib zirvesini duyurdu

Suriye'nin kuzeyindeki İdlib'de tırmanan gerilim dünya tarafından anbean izlenirken, Reuters haber ajansı garantör ülkelerin Mart ayında yeniden bir araya geleceğini duyurdu.

Ajansa konuşan Türk yetkililer, Türkiye, Rusya ve İran'ın Tahran'daki zirvede buluşacağını, öncesinde ise Rus heyetinin Ankara'ya gelebileceğini söyledi.

Türk yetkililerin verdiği bir başka önemli bilgi ise, Türkiye ve Rusya İdlib çevresinde birlikte devriye gezmeyi görüşebilir. Söz konusu devriye, bölgedeki güvenliğin sağlanması için bir seçenek olarak görülüyor.

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