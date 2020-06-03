MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Ruanda katliamının sorumlusu Felicien Kabuga hakkında flaş gelişme!
ABONE OL
03.06.2020 - 15:59 | | DHA

Son dakika... Ruanda katliamının sorumlusu Felicien Kabuga hakkında flaş gelişme!

Gelen son dakika haberine göre, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alınan Ruanda katliamının sorumlusu Felicien Kabuga'nın Birleşmiş Milletler Uyuşmazlık Mahkemesi'ne (UNDT) nakledildiği bildirildi.

Son dakika... Ruanda katliamının sorumlusu Felicien Kabuga hakkında flaş gelişme!

Birleşmiş Milletler Uyuşmazlık Mahkemesi'nden (UNDT) Ruanda soykırımına ilişkin açıklama geldi. Birleşmiş Milletler Uyuşmazlık Mahkemesi'nden yapılan açıklamaya göre, Fransa'nın başkenti Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde, geçtiğimiz Mayıs ayında gözaltına alınan Ruanda katliamının sorumlusu Felicien Kabuga'nın Birleşmiş Milletler Uyuşmazlık Mahkemesi'ne (UNDT) nakledildi.

KATİLAMIN SPONSORU 25 YIL SONRA YAKALANMIŞTI

Kabuga, geçtiğimiz Mayıs ayında Paris'in banliyölerinden Asnieres-Sur-Seine'de sahte kimlikle yaşadığı evinde gözaltına alınmıştı. 25 yıldır aranan Kabuga'nın, insanlığa karşı suçlarla mücadele eden jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalanmıştı. Kabuga, Ruanda soykırımında yüz binlerce kişinin ölümünden sorumlu tutuluyor. Kabuga, aynı zamanda soykırımı yapan Hutuları finanse etmekle de suçlanıyor.

RUANDA'DA NE OLMUŞTU?

Ruanda'da 1994'te Hutular, dönemin Devlet Başkanı Habyarimana'nın uçağının düşmesinden sorumlu tuttukları Tutsilere karşı soykırım başlatmıştı. Ülkede 100 gün süren katliamda 800 binden fazla Tutsi hayatını kaybetmişti. Fransa, soykırımı yapan Hutu hükümetinin uzun süre destekçisi olduğu için uluslararası kamuoyunda ve ülke içinde eleştiriliyordu. Fransa'nın eski Cumhurbaşkanı François Mitterrand, Le Figaro gazetesine 1998'de verdiği mülakatta, "O ülkelerde bir soykırım yaşanması o kadar da önemli bir şey değil" demişti.

Ruanda soykırımı dönemine dair arşivler üzerindeki devlet sırrı yasağının kaldırılmasına rağmen, Mitterrand tarafından ikinci bir yasağın konulduğu ve bu nedenle arşivlere erişilemediği belirtiliyor. Fransa Anayasa Mahkemesi, Eylül 2017'de Ruanda soykırımı hakkında çalışmalar yapan bir araştırmacının, soykırım dönemine ilişkin cumhurbaşkanlığı arşivlerine erişim talebini reddetmişti.

Unkapanı Köprüsü korku saçıyor!Her gün binlerce kişinin kullandığı Unkapanı Köprüsü'nün alt geçidi dökülen betonları, kolonlarından çıkan korozyona uğramış demirleriyle altından geçen yaya ve araç sürücüleri endişelendiriyor. Alt geçidin çürümeye terk edildiğini, can güvenliği olmadığını söyleyen vatandaşlar, bir an evvel önlem alınmasını istiyor.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika... Valilik harekete geçti! İstanbul'da corona virüs etkisi araştırılıyor

Son dakika... Valilik harekete geçti! İstanbul'da corona virüs etkisi araştırılıyor

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Sakın imza atmayın, 4 yıl hapis ve para cezası var...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Salgının yeni merkezinde alarm! 24 saat içinde...

Sağlık Bakanı Koca'dan Nazım Hikmet paylaşımı

Sağlık Bakanı Koca'dan Nazım Hikmet paylaşımı

Sıradaki Haber