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HaberlerDünya Haberleri Son dakika... Rusya: Bugünden itibaren Türkiye'de vize işlemleri başlıyor
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29.07.2020 - 10:29 |

Son dakika... Rusya: Bugünden itibaren Türkiye'de vize işlemleri başlıyor

Rusya Büyükelçiliği: "Bugünden itibaren Türkiye’de bulunan Rusya diplomatik temsilcilikleri nezdinde T.C. vatandaşlarına ve Türkiye'de oturma izni bulunan yabancılara verilmek üzere tüm kategorilerde vize tanzim ve teslimatına başlanacaktır."

Son dakika... Rusya: Bugünden itibaren Türkiye'de vize işlemleri başlıyor

Ayrıntılar geliyor...

"Terlikli İZBAN kekosu" diye küçümsenmişti, 5 yıl sonra yazar olduİzmir'de toplu taşımada kitap okurken bir kadın tarafından gizlice fotoğrafı çekilip “Entel olacağım, kız tavlayacağım diye kendini yırtan İZBAN kekosu, terliklerine bayıldım” diye ayrımcı bir dille eleştirilen ve cevap olarak yazdığı yazıyla insanlık dersi veren Ali Uçar, 5 yıl önce Türkiye’nin gündemine oturdu. Olaydan sonra “kitap kurdu” olduğu ortaya çıkan Uçar’ın ismi yazdığı romanla yeniden gündeme geldi.
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